CHP'li Balyalı'dan Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ünlüce'ye Ziyaret

(ESKİŞEHİR) - CHP Genel Sekreter Yardımcısı ve Sosyal Demokrat Belediyecilik Eşgüdüm Konseyi Genel Sekreteri Tarık Balyalı, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce'yi ziyaret etti.

Ünlüce'ye gerçekleştirdiği ziyarette Balyalı'ya, eşi Evrim Balyalı, CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer ve Sosyal Demokrasi Derneği Eskişehir Şube Başkanı Ali Şen Aksoy eşlik etti. Ziyaret, karşılıklı görüş alışverişi ve yerel yönetim çalışmaları üzerine değerlendirmelerle samimi bir atmosferde gerçekleşti.

Balyalı, kentin sosyal, kültürel ve belediyecilik alanındaki başarılarının dikkati çekici olduğunu ifade etti. Eskişehir'den övgü dolu sözlerle bahseden Balyalı, Ünlüce'nin hayata geçirdiği projeleri takdirle karşıladığını belirterek çalışmalarında başarılar diledi.

Ünlüce ise ziyaretleri dolayısıyla Balyalı ve beraberindeki heyete teşekkür ederek, Eskişehir için ortak akıl ve iş birliğiyle çalışmaya devam edeceklerini vurguladı.

Ataç'ı da ziyaret etti

Balyalı, Eskişehir temasları kapsamında Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç ile de görüştü. Ziyarette Ataç, Balyalı'ya Tepebaşı Belediyesi tarafından hayata geçirilen projeleri ve alınan ödülleri anlattı. Ataç ayrıca Uluslararası Şiir Buluşması, Uluslararası Sanat Çalıştayı ile Pişmiş Toprak Sempozyumu'yla ilgili bilgi verdi. Makam ziyaretinden ardından Başkan Ataç Balyalı ve beraberindekileri Tepebaşı Belediyesi hizmet binasında yer alan Uluslararası Eskişehir Pişmiş Toprak Sempozyumu eserlerini ve Kağıt Geri Dönüşüm Atölyesi'ni gezdirdi.

"Çöp toplamak artık belediyenin tek görevi değil"

Belediye binasın içerisinde yer alan eserleri gezen ve Kağıt Geri Dönüşüm Atölyesi'ndeki çalışmalara ilişkin bilgi alan Balyalı, "Belediyecilik kavramı başka bir yere evrildi. Evet, çöp toplamak, yol yapmak belediyenin asli görevi ancak tek görevi değil. Hayata geçirdiğiniz projelerden ve çalışmalardan dolayı sizleri tebrik ederim" dedi.

"Her kesime dokunan projeler yürütüyoruz"

Ataç ise "Tepebaşı'nda sadece altyapı ve üstyapı hizmetleriyle değil, kültür ve sanatla da kenti zenginleştirmeye çalışıyoruz. Belediyemiz bünyesinde sergilenen sanat eserleri, bu anlayışın bir yansıması. Kentimizin estetik değerini artırırken, vatandaşlarımızın sanata daha yakın olmasını hedefliyoruz. Aynı zamanda hayata geçirdiğimiz projelerle sosyal belediyeciliği güçlendiriyor, her kesime dokunan çalışmalar yürütüyoruz. Eğitimden çevreye, enerjiden sosyal desteklere kadar geniş bir alanda hizmet üretmeye devam ediyoruz. Nazik ziyaretleri için Sayın Balyalı'ya teşekkür ediyorum" diye konuştu.