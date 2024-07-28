CHP Grup Başkan Vekili Ali Mahir Başarır, Türkiye'deki vergi adaletsizliğini Meclis'te araştırılmasını önerdi

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(TBMM) - CHP Grup Başkan Vekili Ali Mahir Başarır, " Türkiye'de vergide adalet yok. Birileri vergi vermemeye alışmış. Birileri devletten aldığı ihalelerle sağ cebini dolduruyor, sol cebinden vergi verecek ama sıkı sıkı tutuyor. Türkiye'de 30 tane şirket yakamıza yapışmış, ihaleleri alıyor vergileri vermiyor. Gelin Meclis'te bunu hep beraber araştıralım" dedi.

TBMM Genel Kurulu'nda siyasi partilerin önerileri görüşüldü. CHP Grup Başkan Vekili Başarır, "Ülkemizdeki mevcut vergi sisteminin toplum üzerinde yarattığı olumsuz etkilerin araştırılması" konulu grup önerisi üzerine söz alarak, şunları söyledi:

"Günlerdir vergi yasasını uzun uzun tartıştık. Aslında toplumun beklentisi çok farklıydı. Vergi sisteminde bir sorun var, maalesef ki zenginden daha fazla vergi alınmıyor, fakir, ezilen kesim çok daha fazla mağdur oluyor. Bu çarpık sistemde maalesef vergi almaktan aciz bir sistemle karşı karşıyayız. Bu ülkede uzun süreden beri milyar dolarlık ihaleleri maalesef ki belirli şirketlere alıyor. Bunların sayısı 20'yi, 30'u geçmemiş. Son 22 yılda bu şirketlerin hepsi 21-B'ye göre pazarlık usulü yani ihaleleri açık olmadan almışlar, adrese teslim almışlar ve bu şirketlere kamudan büyük ödenekler ayrılmış. Ama bunlara baktığımız zaman, 2023'te bu şirketlerin 20 tanesinden 8'i hiç vergi ödememiş. 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 Taş Yapı, iktidara, Sayın Cumhurbaşkanı'na çok yakın bir şirket. Hiç vergi vermemiş ama birçok ihaleyi almış, servetine servet katmış. Yahu nasıl vermiyor bu vergiyi? Türkiye'de vergide adalet yok. Birileri vergi vermemeye alışmış. Birileri devletten aldığı ihalelerle sağ cebini dolduruyor, sol cebinden vergi verecek ama sıkı sıkı tutuyor. Türkiye'de 30 tane şirket yakamıza yapışmış, ihaleleri alıyor vergileri vermiyor. Gelin Meclis'te bunu hep beraber araştıralım."

"Vergide adalet bu mudur?"

Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Kaya da "Sayın Şimşek diyor ki 'Biz vergi reformlarıyla ödemeyenlerin üzerine gideceğiz, vergide adaleti iyileştirmemiz lazım.' Ödemeyenlerin üzerine gitmek, bugün gündemde olan kamu ihaleleriyle zenginleşen şirketelere giderek 'Gel arkadaş, sen devlet ihalesiyle bu kadar gelir elde ettin, bunun karşılığını öde' demektir. Vergide adalet bu mudur?" diye konuştu. Kaya, "Dar gelirli insanlarımızın vergi yükünü hafifletmeden, vergi adaleti sağlanmadan toplumsal barışı nasıl sağlayacağız? Adil olmayan vergi sisteminde köklü değişiklikler yapmadan toplumumuza güveni nasıl vereceğiz? Adalet olmadan bir ülkede huzur olmaz" ifadelerini kullandı.

AK Parti yanlısı bazı şirket sahiplerinin siyasi nüfuzlarını kullanarak vergi yükümlülüğünden kaçtıkları yönündeki iddiaları hatırlatan İYİ Parti Trabzon Milletvekili Yavuz Aydın da "Seçim döneminde helal-haram vurgusu yapanlar, ramazan ayında yer sofralarında iftar yapanlar söz konusu 'Beşli Çete' olunca kafalarını kuma gömmektedirler" şeklinde konuştu.