(TBMM) - CHP Grup Başkanı Özgür Özel, yarın partisinin grup toplantısında konuşmayacak. Özel, kararın CHP TBMM Grubu'nun ortak kararı olduğunu belirtti.
CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in yarın partisinin grup toplantısında konuşmama kararı aldığını açıkladı. Ardından CHP Sözcüsü Müslim Sarı da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun planlanan grup toplantısını yapmama kararı aldığını duyurdu.
TBMM'de basın mensuplarının kararı sorması üzerine Özgür Özel, "Murat Bey'in açıklaması grubumuzun ortak kararı. Gayet de iyi açıkladı" ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Güncel › CHP Grup Başkanı Özgür Özel Toplantıda Konuşmayacak - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?