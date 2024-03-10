CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır: Belediye Başkanlarımız Halkın Yanında Oldu

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CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Anamur'da, "Belediye başkanlarımız Mersin'de, İstanbul'da, Ankara'da bir sınav verdi. ya birileri gibi rantın, müteahhitlerin, kodamanların yanında olacaklardı ya da halkın yanında olacaklardı. Bizim belediye başkanlarımız halkın yanında oldu" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, seçim çalışmaları kapsamında Mersin Anamur'da halka seslendi. Çiftçinin kan ağladığını söyleyen Başarır, emeklilerin durumlarına da dikkat çekti. Başarır şunları söyledi:

"Belediye başkanlarımız Mersin'de, İstanbul'da, Ankara'da bir sınav verdi. ya birileri gibi rantın, müteahhitlerin, kodamanların yanında olacaklardı ya da halkın yanında olacaklardı. Bizim belediye başkanlarımız halkın yanında oldu. Çiftçimiz, emeklimiz, öğrencimiz rahat etsin. Reis 'zam yapmayacağım, param yok' dedi. Onun parası olmasın. Bilin ki, 2024'te de böyle sıraya falan sokmadan kartla en medeni şekilde emekliye, öğrenciye, çiftçiye dokunacağız. Bakın Mersin deyince akla limon gelir, Anamur deyince akla muz gelir, çilek gelir. Mersin deyince limon gelir. Limonumuz dalda kaldı. Toplama maliyeti satış maliyetini kurtarmadı. Çiftçimiz kan ağlıyor. Üzülmesinler onların yanında olacağız. Emeklilerimiz üzülmeyin. Biliyorum ki aldığınız maaşla 15 gün geçinebiliyorsunuz. Aç bırakmayacağız sizi, söz veriyorum."