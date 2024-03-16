CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Nevşehir'de; "Meclis Başkanlığı bize seçim yasaklarıyla ilgili bir bildiri yolladı. Dendi ki, 'Makam arabalarınızı, şoförlerinizi, memurlarınızı 21 Mart'ta bırakacaksınız.' Çok doğru. Tüm bakanlarımıza ve Cumhurbaşkanı'mıza sesleniyorum. Gelin 21 Mart'ta uçakları, makam arabalarını, bırakalım; hakkıyla bir kampanya yürütelim" dedi.
CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, seçim çalışmaları kapsamında Nevşehir'de, Avanos Belediye Başkanı Celal Alper İbaş'a destek ziyaretinde bulundu.
"BELEDİYE BAŞKANLIRIMIZ SU KADAR TEMİZ"
Burada yurttaşlarla bir araya gelen Başarır, CHP'li belediye başkanlarının göreve geldikten sonra mal varlıklarında artış olmadığına dikkati çekerek; "Ankara belediye başkan adayı var, Turgut Altınok. Mal varlığını açıkladığında okurken ben yoruldum. Melik Gökçek ile Altınok birbirini sevmiyor. Niye sevmiyor? Aynı partiden. Melih Gökçek'e Ankara'yı parsel parsel sattı, dediler. Altınok'u yakalayamamış, herhalde o yüzden araları yok. Ne mutlu ki bizim belediye başkanlarımız su kadar temiz. Geldikleri gibi bırakıyorlar, bizde para, pul, mülk işi yok. Biz gurur duyuyoruz onlarla" dedi.
"HERKES SEÇİM YASAKLARINA UYSUN"
Meclis Başkanlığı'nın seçim yasaklarıyla ilgili bildirimde bulunarak 21 Mart'ı işaret ettiğini de belirten Başarır, "Meclis Başkanlığı bize seçim yasaklarıyla ilgili bir bildiri yolladı. Dendi ki, 'Makam arabalarınızı, şoförlerinizi, memurlarınızı 21 Mart'ta bırakacaksınız.' Çok doğru. Tüm bakanlarımıza ve Cumhurbaşkanı'mıza sesleniyorum. Gelin 21 Mart'ta uçakları, makam arabalarını, konvoyları bırakalım; hakkıyla bir kampanya yürütelim" diye konuştu.
Son Dakika › Güncel › CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır'dan seçim yasakları çağrısı - Son Dakika
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