CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın'dan İmamoğlu'na destek

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(ANKARA) - CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı 'Ahmak Davası'nda Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın dosyanın durumunu yazıyla sormasına ve İstanbul BAM'ın da dosya için atama bekliyoruz diye cevap vermesine ilişkin, "Yaptıklarınızı biliyor, izliyoruz. Bilin ki, korkunun ecele faydası yok" ifadelerini kullandı.

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında yürütülen davaya yönelik şu paylaşımı yaptı:

"Ekrem İmamoğlu hakkında yürütülen Ahmak Davası'nda, her nedense Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı dosyanın durumunu merak edip yazıyla soruyor, İstanbul BAM da dosya için atama bekliyoruz diye cevap veriyor! Yaptıklarınızı biliyor, izliyoruz. Bilin ki, korkunun ecele faydası yok!"