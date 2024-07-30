CHP, Hayvanları Koruma Kanunu'nu Anayasa Mahkemesi'ne götürecek

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(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sokak hayvanlarına yönelik düzenlemeler içeren Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'u Anayasa Mahkemesi'ne götüreceklerini açıkladı.

TBMM Genel Kurulu'nda görüşülen Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, 224 hayır oyuna karşı 275 oyla kabul edilmişti. CHP Lideri Özgür Özel, X hesabından yaptığı açıklamayla konuyu AYM'ye taşıyacaklarını açıkladı.

Özel'in açıklaması şöyle:

"TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen hayvanların yaşam hakkını ihlal eden yasayı en kısa sürede Anayasa Mahkemesi'ne taşıyacağız. Genel Kurul'un ardından, saat 04.15'te yaptıkları dirençli muhalefet için grubumuza teşekkür etmek üzere kapalı grup toplantısı gerçekleştirdik."