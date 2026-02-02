Ayvalık Belediye Başkanı Ergin, CHP Heyetini Ağırladı

(BALIKESİR) - Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı ve CHP Balıkesir İl Başkanı Erden Köybaşı'nı ağırladı.

CHP Grup Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Günaydın, CHP Balıkesir Milletvekili Sarı ile CHP Balıkesir İl Başkanı Köybaşı, Ayvalık ziyareti kapsamında önce CHP Ayvalık İlçe Başkanlığı'nı ardından Ayvalık Belediyesi'ni ziyaret etti.

Gerçekleşen görüşmelerde ilçede hayata geçirilen projeler ile gelecek dönemde planlanan çalışmalar ele alınırken, yerel yönetimlerin karşı karşıya kaldığı sorunlar ve çözüm önerileri masaya yatırıldı. Ayrıca partinin yerel ve genel düzeyde dayanışma içinde atacağı adımlar değerlendirildi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Ergin, heyete teşekkür ederek, "Dayanışmayla büyüyen örgütümüzle, halkın iradesini iktidara taşıyacak adımları kararlılıkla atmaya devam edeceğiz. Türkiye'yi yeniden demokrasiyle, adaletle ve umutla buluşturacağız" dedi.