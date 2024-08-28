CHP Iğdır Milletvekili Yücel Artantaş'ın Töreni TBMM'de Düzenlendi

Güncel

CHP lideri, çok tartışılan bu fotoğraf üzerinden uyardı: Bizi tuzağa çekmek istiyorlar

(TBMM)- 72 yaşında hayatını kaybeden 22. Dönem CHP Iğdır Milletvekili Yücel Artantaş için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde tören düzenlendi. Törene, CHP 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da katıldı.

Törene, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, CHP 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP eski Genel Başkanı Murat Karayalçın, TBMM Başkanı Bülent Arınç, CHP Meclis İdare Amiri Uğur Bayraktutan, eski ve yeni milletvekilleri ile ailesi ve yakınları katıldı.

Artantaş'ın naaşı tören mangasının omuzlarında katafalka yerleştirildi. Özgeçmişi okunan Artantaş için saygı duruşundu bulunuldu, dua edildi. Naaşının cenaze aracına konmasının ardından Artantaş'ın ailesi taziyeleri kabul etti.

Artantaş, 2002 yılında CHP Iğdır milletvekili olarak 22. dönemde görev yapmıştı. Evli ve iki çocuk babası olan Yücel Artantaş'ın cenazesi, memleketi Iğdır'da toprağa verilecek.