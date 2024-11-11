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CHP İl Başkanı'na Saldıran Serbest

Giresun'da CHP İl Başkanı Dr. Şenyürek'e saldıran kişi, adli kontrolle serbest bırakıldı.

11.11.2024 23:22
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(GİRESUN)- CHP Giresun İl Başkanı Operatör Dr. Gökhan Şenyürek'e saldıran şahıs, çıkarıldığı Giresun Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Giresun'da özel bir hastanede görev yapan CHP Giresun İl Başkanı Opr. Dr. Gökhan Şenyürek'e, sabah saatlerinde sünnet ettiği çocuğun ağlaması üzerine babası tarafından sözlü ve fiziksel saldırıda bulunuldu. Şenyürek'in göğüs kafesine yumruk atan çocuğun babası, Şenyürek'in polise bildirerek şikayetçi olması sonucunda gözaltına alındı.

Çıkarıldığı mahkemece şüphelinin adli kontrol tedbirleriyle serbest bırakıldığını belirten Şenyürek'in avukatı Murat Bektaş konuya ilişkin ANKA Haber Ajansı'na şunları söyledi:

"Şüpheli karakol ifadesinin ardından akşam saatlerinde Giresun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sevkedildiği Giresun Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce 'Cuma günleri karakola giderek imza atmak' ve 'yurdışına çıkış yasağı' adli kontrol tedbirleri verilmek suretiyle serbest bırakıldı."

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Güvenlik, Politika, 3-sayfa, Giresun, Güncel, Hukuk, Son Dakika

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