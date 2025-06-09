CHP İlçe Başkanı Kızılaslan'dan Bahçetepe'ye Destek Açıklaması - Son Dakika
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CHP İlçe Başkanı Kızılaslan'dan Bahçetepe'ye Destek Açıklaması

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09.06.2025 09:51  Güncelleme: 10:20
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CHP İlçe Başkanı Kızılaslan\'dan Bahçetepe\'ye Destek Açıklaması
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CHP Gaziosmanpaşa İlçe Başkanı Yalçın Kızılaslan, tutuklanan Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe hakkında yapılan suçlamaların dayanaksız olduğunu belirtti. Kızılaslan, Bahçetepe'nin şeffaf bir yönetim sergilediğini ve suçlamalara dayanak olarak gösterilen HTS kayıtlarının yanıltıcı olduğunu ifade etti.

Haber: Tuba KARA/ Kamera: Hakan KAYA

(İSTANBUL) – CHP Gaziosmanpaşa İlçe Başkanı Yalçın Kızılaslan, hakkında yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe'ye yönelik iddialara ilişkin açıklamalarda bulundu. Kızılaslan, Bahçetepe'nin görev süresi boyunca halkla iç içe, şeffaf ve hizmet odaklı bir yönetim sergilediğini belirterek, "Yetkisi olmayan bir konuda sorumlu tutulması mümkün değildir" dedi.

CHP Gaziosmanpaşa İlçe Başkanı Yalçın Kızılaslan, hakkında yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe'ye yönelik iddialara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Gaziosmanpaşa Belediye Meclisi'nde çoğunluğun AK Parti'de olduğunu hatırlatan Kızılaslan, belediyeye kayyum atanmadığını, mevcut yönetimin meclis başkanlığı üzerinden AK Parti'ye geçtiğini söyledi. Belediye başkan yardımcılarının ise görevlerine devam ettiğini kaydetti.

Bahçetepe'nin göreve geldiği günden itibaren halkla doğrudan temas kurduğunu ifade eden Kızılaslan, "Koruma ordusuyla dolaşmayan, araç konvoyları yapmayan, evinden yürüyerek belediyeye giden bir yönetim anlayışı vardı. Küçükköy'de emekli evi, Mevlana Mahallesi'nde ise kapalı pazar alanı hizmete açıldı. Bu yönetim tarzı bazı çevreleri rahatsız etti" diye konuştu.

"HTS kayıtları hizmet yerlerini gösteriyor"

Kızılaslan, suçlamalara dayanak olarak gösterilen HTS kayıtlarına da değindi. Söz konusu tarihlerde Bahçetepe'nin kamuya açık etkinliklerde bulunduğunu dile getiren Kızılaslan, "18 Kasım'da Mevlana Mahallesi'nde kapalı pazar yerinin açılışındaydı. 22 Kasım'da ise Öğretmenler Günü etkinliğine katıldı. Her iki etkinlik de iddia edilen şirketin bulunduğu noktaya kuş uçuşu 500-600 metre mesafedeydi. Bu nedenle aynı baz istasyonundan sinyal almış olması doğal" dedi.

"Yetki başkalarında, sorumluluk başkanda olamaz"

Rüşvet iddiasına konu olan kazı ruhsatı verme yetkisinin Belediye Başkanı'nda değil, Fen İşleri Müdürlüğü'nde olduğunu söyleyen Kızılaslan, "Trafo tahsis yetkisi ise Belediye Meclisi'ne aittir. Mecliste çoğunluk AKP'de. Tahsis kararı oy birliğiyle hukuk ve imar komisyonlarında ve Meclis'te kabul edilmiştir. Başkan Bahçetepe bu oylamaya katılmamıştır. Belediyenin muhatabı da BEDAŞ'tır, Güven Asfalt firması değil" ifadelerini kullandı.

Bahçetepe'ye yönelik rüşvet iddialarının dayanaksız olduğunu ifade eden Yalçın Kızılaslan, "Bu tahsisin rüşvet karşılığı yapıldığı iddiası akla ve mantığa aykırıdır. Kamusal bir hizmet olan trafo tahsisi için mecliste AKP üyelerinin de oy vermesi gerektiği unutulmamalı. Hakan Bahçetepe'nin bu süreçte herhangi bir suistimalde bulunması mümkün değildir. Yetkisi olmayan bir konuda sorumlu tutulması mümkün değildir" dedi.

Kaynak: ANKA

Hakan Bahçetepe, Yerel Haberler, Gaziosmanpaşa, Politika, 3-sayfa, Güncel, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP İlçe Başkanı Kızılaslan'dan Bahçetepe'ye Destek Açıklaması - Son Dakika

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