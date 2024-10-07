CHP İlleri Durbay'a Destek Verdi - Son Dakika
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CHP İlleri Durbay'a Destek Verdi

CHP İlleri Durbay\'a Destek Verdi

CHP'li il başkanları, Gülşah Durbay'a yönelik iftiralara karşı destek açıklaması yaptı.

07.10.2024 17:49
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CHP'nin 81 il başkanı, Manisa'nın Şehzadeler İlçe Belediye Başkanı Gülşah Durbay'a destek verdi.
Açıklamada, Durbay'a iftira atıldığını belirtilerek, tüm il başkanlarının bunun karşısında olduğu,18 yaşından bugüne dek Cumhuriyet değerlerini savunmak için CHP'nin her kademesinde mücadele eden Durbay'a sahip çıktıkları ifade edildi.
Durbay'a geçmiş olsun dilekleri iletilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Gülşah Durbay, kadınların siyasette, iş hayatında ve karar alma mekanizmalarında daha aktif roller üstlenmesi gerektiğine inanan ve bu uğurda mücadele eden bir Cumhuriyet kadınıdır. Türkiye'de kadınların kimlik mücadelesi her alanda olduğu gibi siyasetin de temel mücadelesidir. İstanbul Sözleşmesi'nden haksız ve hukuksuz şekilde çıkılmasının ardından artan kadına yönelik şiddet vakaları, hem fiziksel hem de psikolojik olarak daha da görünür hale gelmiştir."
Durbay'a yönelik saldırının psikolojik şiddet olduğu, "politik ve sistematik bir yapının sonucu" olarak ortaya çıktığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Gülşah Başkanımızın verdiği büyük mücadeleler sonrasında zor bir hastalığa yakalandığını üzülerek öğrendik. Morale ve manevi güce en çok ihtiyaç duyduğu anda maruz kaldığı insanlık dışı saldırıyı kabul etmiyoruz. Gülşah Durbay, bütün gücü ve kararlılığı ile görevinin başındadır. Cumhuriyet Halk Partisinin neferleri ve yol arkadaşları olarak bizler de onun yanındayız. Genel Başkanımıza veya herhangi bir partilimize gelebilecek her türlü saldırı ve itibarsızlaştırmaya karşı tek vücut olarak en sert ve net tavrı göstereceğimizden hiç kimsenin şüphesi olmasın. Ne Genel Başkanımızı ne de herhangi bir yoldaşımızı karanlık odaklara ve onların kirli masalarına kurban etmeyeceğiz."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel CHP İlleri Durbay'a Destek Verdi - Son Dakika

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