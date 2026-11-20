(ANKARA) - CHP İstanbul Gençlik Kolları, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun Azerbaycan'da başörtülü öğrencilerin eğitim hakkına ilişkin sözlerini İstanbul'da duvarlara ve kaldırımlara yazdı.

CHP İstanbul Gençlik Kolları, Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun partisinin Grup Toplantısı'nda Azerbaycan'da başörtülü öğrencilerin eğitim hakkına ilişkin sözlerini duvarlara yazarak paylaştı.

Gençler, gece saatlerinde şablon ve siyah sprey boyalarla duvarlara ve kaldırımlara Kılıçdaroğlu'nun, "Laikliğin güvencesi demokrasidir. Laikliğin güvencesi insan haklarıdır. Biz bu acıyı yaşadık. Bırakın, Azerbaycanlı kardeşlerimiz okusunlar" sözlerini yazdı. Yazıların yanında Kılıçdaroğlu'nun adı ve silüeti de yer aldı.