CHP İstanbul İl Başkanı Çelik'ten İmamoğlu İçin Saraçhane Çağrısı

(İSTANBUL) - CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, "20.30'da Saraçhane'deyiz. Milletimizin evine, halkımızın iradesine, Ekrem Başkanımızın davasına, hak mücadelemize sahip çıkmak için ay yıldızlı bayrağını al, gel" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, yürütülen soruşturma kapsamında tutuklandı ve Silivri'deki Marmara Cezaevi'ne sevk edildi. CHP İstanbul İl Başkanı Çelik, yurttaşları bugün saat 20.30'da Belediye merkezinin bulunduğu Saraçhane'ye çağırdı. Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "20.30'da Saraçhane'deyiz. Milletimizin evine, halkımızın iradesine, Ekrem Başkanımızın davasına, hak mücadelemize sahip çıkmak için ay yıldızlı bayrağını al, gel! Bu hepimizin mücadelesi" ifadelerini kullandı.