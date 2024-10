CHP İstanbul İl Başkanı Çelik'ten Kayyum Aksoy'a Sert Tepki

Güncel

(ANKARA) - CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in yerine kayyum olarak atanan İstanbul Vali Yardımcısı Can Aksoy'a tepki gösterdi. Çelik, "Biz Beyoğlu Kaymakamı Can Aksoy'u, 31 Mart sonrası Beyoğlu'nda belediyemize yaptığı haksız ve hukuksuz uygulamalardan çok iyi tanıyoruz. Kendisi 12 saat içinde Vali Yardımcısı yapılıp Esenyurt Belediyesi'ne kayyum olarak atandı. İlk icraati ise 'seçilmiş' başkanın makamında poz vermek oldu. Milletimizin iradesini gasp edemeyeceksiniz, izin vermeyeceğiz" dedi.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, X hesabından Ahmet Özer'in yerine kayyum olarak atanan İstanbul Vali Yardımcısı Can Aksoy'a tepki gösterdi. Çelik'in paylaşımı şöyle:

"Bu ülke kimsenin babasının malı değildir. Biz Beyoğlu Kaymakamı Can Aksoy'u, 31 Mart sonrası Beyoğlu'nda belediyemize yaptığı haksız ve hukuksuz uygulamalardan çok iyi tanıyoruz. Kendisi 12 saat içinde Vali Yardımcısı yapılıp Esenyurt Belediyesi'ne kayyum olarak atandı. İlk icraati ise 'seçilmiş' başkanın makamında poz vermek oldu. Milletimizin iradesini gasp edemeyeceksiniz, izin vermeyeceğiz."