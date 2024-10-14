CHP İstanbul İl Başkanı Çelik'ten Vali Gül'e Sert Yanıt - Son Dakika
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CHP İstanbul İl Başkanı Çelik'ten Vali Gül'e Sert Yanıt

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, İstanbul Valisi Davut Gül'ün açıklamalarına sosyal medya üzerinden cevap vererek, halkın parasını halk için kullandıklarını ve valinin siyasi tartışmalara girmemesi gerektiğini belirtti.

14.10.2024 23:23  Güncelleme: 23:53
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(İSTANBUL) - CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, İstanbul Valisi Davut Gül'ün "Sosyal medya belediyeciliğiyle laf cambazlığı yapmalarına ve binlerce emekçinin ortaya koyduğu hizmeti karalamalarına müsade etmeyeceğiz " açıklamasına, sosyal medya hesabı üzerinden cevap verdi. Çelik, "Halkın parasını, halk için, evlatlarımız için kullanıyoruz. İstanbul Valisi siyasi tartışmalara girmemeli" dedi.

İstanbul Valisi Davut Gül'ün Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın açıklamalarına sosyal medya üzerinden verdiği yanıta CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'ten cevap geldi. Çelik, "CHP'li bir belediye, okulları temizlediğinde ancak bundan mutlu olmak gerekir" dediği açıklamasında "İstanbul Valisi siyasi tartışmalara girmemeli" ifadelerini kullandı.

Özgür Çelik yazılı açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Sayın Vali. Kamu kurumları birbirinin rakibi değildir. Bu tartışmaların yeri sosyal medya, öznesi de valiler olmamalıdır. CHP'li bir belediye, okulları temizlediğinde ancak bundan mutlu olmak gerekir. Bir teşekkürü geçtik, niye okulları temizliyorsunuz, neden çocuklara beslenme veriyorsunuz diye neredeyse suçlu ilan ediliyoruz. Beslenme verdiğimiz çocuklar, başka ülkelerin çocuğu değil, bu memleketin çocukları. Temizlediğimiz okullar bu ülkenin okulları. Salgın hastalıkları engellemek, evlatlarımızın sağlığını korumak ve güzel ortamlarda ders yapmasını sağlamaktan başka gayemiz yok.

"Yüzlerce okulun temizliğini belediyelerimiz eliyle yapıyoruz"

Sayıları size ulaştıranların kim olduğunu bilmiyoruz, ancak bizdekiler farklı, doğru bilgilendirme yapayım:  Beslenme saati ile on binlerce çocuğa destek sağlıyoruz. Her ay yüz bin haneye süt ulaştırıyoruz. Sadece İBB eli ile 100 bin üniversite öğrencisine burs veriyoruz. Yüzlerce okulun temizliğini belediyelerimiz eliyle yapıyoruz. Yönetimde olduğumuz ilçelerde okulların hemen hemen tamamının bakım ve onarım işlerini belediyelerimiz yapıyor. Biz bu çalışmaları halkımızın faydasına yapıyoruz. Halkın parasını, halk için, evlatlarımız için kullanıyoruz. Ancak yine hatırlatayım, bu konuların yeri sosyal medya olmamalı, İstanbul Valisi siyasi tartışmalara girmemeli. Hele bir siyasi parti diliyle hiç yorum yapmamalı! Dilerseniz size detaylı olarak çalışmalarımızı yüz yüze anlatabiliriz."

Çelik'in açıklamalarına tepki gösterdiği İstanbul Valisi Davut Gül, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Bir kamu yöneticisi olarak görev yaptığım süre içerisinde siyasi tartışmalara girmemeye azami özen gösterdim - göstermekteyim. Ancak Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın "Devlet yetmiyor, kurumlar çöktü, izin versinler okulları temizleyeceğiz." şeklindeki açıklamaları, siyasi polemikten ziyade devletimizi ve devletimizin kurumlarını acz içinde gösterme amacı taşıdığını değerlendirdiğim için bu açıklamayı yapma gereği hissettim. İstanbul'umuzda toplam 3 bin 963 ilk ve orta dereceli okul bulunuyor. Bu okullarımızda çeşitli statülerde toplam 18 bin 465 temizlik personeli görev yapmaktadır. Bu personelin tüm özlük hakları, kamu kaynaklarından karşılanmaktadır. Temizlik yapmak istiyorlarsa, pislikten geçilmeyen arka sokaklardan başlayabilirler. Çok paraları varsa, yıllardır ödemedikleri borçlarını ödeyebilirler. Kendi asli işlerini yaptıktan sonra diğer kamu hizmetlerine ya da öğrencilerimize destek vermek isterlerse bir protokol dahilinde tamamına destek de olabilirler. Ama 3 bin 963 okuldan 5 tanesine temizlik personeli desteği, 3 milyon öğrenciden 250 tanesine yemek desteği vererek sosyal medya belediyeciliğiyle laf cambazlığı yapmalarına ve binlerce emekçinin ortaya koyduğu hizmeti karalamalarına müsade etmeyeceğiz."

Kaynak: ANKA

Sosyal Medya, Davut Gül, İstanbul, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP İstanbul İl Başkanı Çelik'ten Vali Gül'e Sert Yanıt - Son Dakika

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