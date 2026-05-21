Özgür Çelik: İstanbul Örgütü Seçilmiş Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in Yanındadır

(İSTANBUL) CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'na yönelik mutlak butlan kararına ilişkin yeni bir açıklama yapan CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, "Siyasallaşmış yargının aldığı kararlar ne olursa olsun İstanbul'un bütün ilçe başkanları, İstanbul'un belediye başkanları, İstanbul'un bütün seçilmiş kadroları ve İstanbul örgütü seçilmiş, Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in yanındadır" dedi. Çelik, "Türkiye'de demokrasiyi askıya almaya çalışıyorlar. Türkiye'de sandığı sembolik hale getirmeye çalışıyorlar. Buna asla izin vermeyeceğiz. Mesele CHP meselesi değildir. Mesele memleket meselesidir. Mesele demokrasi,anayasal düzen meselesidir. Hiç kimsenin Türkiye Orta Çağ karanlığına sürüklemesine izin vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

"İSTANBUL ÖRGÜTÜMÜZ, GENEL BAŞKANIMIZ SAYIN ÖZGÜR ÖZEL'İN YANINDADIR"

Partisinin Seyrantepe'deki binası önünde partililere seslenen Özgür Çelik şunları söyledi:

"Sayın Özgür Özel Ankara'da partimizin MYK toplantısını gerçekleştiriyor. Biz az önce İstanbul'un 39 ilçe başkanıyla, belediye başkanlarımızla, İstanbul'daki milletvekillerimize, gençlik kadın kollarımızla, meclis üyelerimizle, seçilmiş kadrolarımızla toplantımızı gerçekleştirdik. Ankara'da siyasallaşmış yargının aldığı kararlar ne olursa olsun İstanbul'un bütün ilçe başkanları, İstanbul'un belediye başkanları, İstanbul'un bütün seçilmiş kadroları ve İstanbul örgütü seçilmiş, Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in yanındadır. Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu'nun yanındadır. İstanbul örgütü ve İstanbul'un seçilmiş tüm kadroları tüm tutsak yol arkadaşlarımızın seçilmiş kadrolarımızın yanındadır."

"TÜRKİYE'DE DEMOKRASİYİ ASKIYA ALMAYA ÇALIŞIYORLAR"

Yapılan iş çok açık ve nettir. Türkiye'de demokrasiyi askıya almaya çalışıyorlar. Türkiye'de sandığı sembolik hale getirmeye çalışıyorlar. Buna asla izin vermeyeceğiz. Mesele Cumhuriyet Halk Partisi meselesi değildir. Mesele memleket meselesidir. Mesele demokrasi meselesidir. Mesele anayasal düzen meselesidir. Hiç kimsenin Türkiye Orta Çağ karanlığına sürüklemesine izin vermeyeceğiz. Tekrar altını çiziyoruz. Tüm ilçe başkanlarımızla, belediye başkanlarımızla, seçilmiş kadrolarımızla İstanbul örgütüyle Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in yanındayız. Milletimizi, İstanbul halkını ve yurttaşlarımızı demokrasiye sahip çıkmaya davet ediyoruz. Milli iradeye sahip çıkmaya davet ediyoruz. İstanbul il binasının önüne gelen herkese tekrar teşekkür ediyoruz. Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel MYK toplantısı sonrası partimizin yol haritasını açıklayacaktır. Partimizin açıklayacağı yol haritasını sonuna kadar yanındayız"