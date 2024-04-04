CHP İstanbul İl Başkanı: Gaziosmanpaşa'da oyların sayımı devam ediyor - Son Dakika
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CHP İstanbul İl Başkanı: Gaziosmanpaşa'da oyların sayımı devam ediyor

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Gaziosmanpaşa ilçesinde AKP'nin itirazı üzerine oyların sayımının devam ettiğini açıkladı. Çelik, tamamı sayıldığında sonucun değişmeyeceğini belirtti.

04.04.2024 17:48  Güncelleme: 18:41
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CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, partisinin adayının kazandığı Gaziosmanpaşa ilçesinde AKP'nin itirazı üzerine oylar sayılmaya devam ederken açıklama yaptı. Çelik, "Tamamı sayıldığında 31 Mart'ta olan iradeden bir değişim olmayacağını hep birlikte görüyoruz. Bugün sayım tamamlanmış olacak diye düşünüyoruz. Toplam sonuçta bir değişim olmayacağını görüyoruz" dedi.

Pazar günü yapılan yerel seçimde İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesinde CHP'nin adayı Hakan Bahçetepe, oyların yüzde 40,45'ini alarak belediye başkanı oldu. Mevcut belediye başkanı ve AKP'nin adayı Hasan Tahsin Usta ise oyların yüzde 40,12'sini aldı. İki aday arasındaki oy farkı ise 960 oldu.

Seçimin ardından AKP, sonuçlara itiraz etti. Gaziosmanpaşa Spor Kompleksi'nde dün başlayan oy sayımı bugün de devam ediyor. CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik de alanda basın açıklaması yaptı. Bin 30 sandıkta 593 sandığın yeniden sayıldığı bilgisini paylaşan Çelik, 900'e yakın farkla Bahçetepe'nin önde olduğunu belirtti. Çelik, şunları söyledi:

"Tamamı sayıldığında 31 Mart'ta olan iradeden bir değişim olmayacağını hep birlikte görüyoruz. Bugün sayım tamamlanmış olacak diye düşünüyoruz. Toplam sonuçta bir değişim olmayacağını görüyoruz. Tabii Beykoz'da bir süreç devam ediyor. İstanbul'un başka ilçelerinde de devam eden süreçler var. Beykoz'da İlçe Seçim Kurulu, rakip siyasi partinin, oyların yeniden sayılması kararını reddetmişti ve İl Seçim Kurulu bu kararı bozmuştu. Bunun üzerine biz de CHP olarak YSK'ya itiraz etmiştik. Bugün YSK, İl Seçim Kurulu'nun verdiği kararı bozdu. Beykoz'da Alaattin Köseler'in mazbatasını almasının önünde bir engel kalmadı, mazbatanın verilmesini bekliyoruz. Başka bir konu, ilçelerde çok ciddi oy farkının olduğu alanlarda mazbatalar geciktiriliyor. Tuzla'da, mazbatanın yeni düzenlediği bilgisi geldi bize. Eren Ali Bingöl Başkanımız yüzde 51 oyla seçimi kazandı. Rakip siyasi parti yüzde 39 oy aldı. Arada 20 bin fark vardı ancak sadece 4 bin geçersiz oy vardı. Tuzla'da mazbata geciktirildi. Çeşitli ilçelerde mazbataların geciktirilmesinin sebepleri ne olabilir? Aklımıza farklı soru işaretleri geliyor.

"ÇİFTE STANDARTLA KARŞI KARŞIYAYIZ"

Gaziosmanpaşa'da da başka ilçelerde de de belediyelerde birtakım evrakların imha edildiğine, birtakım malzemelerin belediye dışarısına çıkarıldığına yönelik duyumlarımız var. Bütün belediye çalışanlarına sesleniyorum. Mazbatalarını henüz almayan belediye başkanlarımızın yöneteceği bütün belediye personellerine ve idari görevlilere sesleniyorum. Lütfen hukukun dışına çıkmayın. Bir çifte standartla da karşı karşıyayız. Beykoz'da ve Gaziosmanpaşa'da rakip siyasi parti itirazlar gerçekleştirdi. Gaziosmanpaşa'da sayım devam ediyor ancak Pendik'te, Arnavutköy'de, Bahçelievler'de, Fatih'te, Ümraniye'de bizim itirazlarımız reddedildi. Bizim itiraz gerekçelerimiz, daha somutken rakip siyasi partinin gerekçeleri daha soyut. Acaba yukarıdan bir siyasi baskı var mı sorusu da henüz ortada duruyor."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel CHP İstanbul İl Başkanı: Gaziosmanpaşa'da oyların sayımı devam ediyor - Son Dakika

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