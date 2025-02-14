CHP İstanbul İl Başkanı'ndan 'Kent Uzlaşısı' Soruşturmasına Tepki - Son Dakika
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CHP İstanbul İl Başkanı'ndan 'Kent Uzlaşısı' Soruşturmasına Tepki

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü 'Kent Uzlaşısı' soruşturması kapsamında tutuklanan 10 kişi için hukukun siyasetin aleti haline geldiğini belirtti. Çelik, yoksulluk ve güvensizlik gibi halkın gerçek sorunlarının göz ardı edildiğini vurgulayarak, halkın erken seçimle bu duruma son vereceğini ifade etti.

14.02.2025 00:07  Güncelleme: 01:18
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(İSTANBUL) - CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü 'Kent Uzlaşısı' soruşturması kapsamında 10 kişinin tutuklanmasına tepki gösterdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü 'Kent Uzlaşısı' soruşturması kapsamında önceki gün gözaltına alınan ve aralarında Kartal Belediye Başkan Yardımcısı Cemalettin Yüksel, Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı Livan Gür ve 7 belediye meclis üyesi ile bir sivil vatandaşın bulunduğu 10 kişi tutuklandı.

Tutuklamalara tepki gösteren Çelik, sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:

"Bugün yaşananlar gösteriyor ki bir kez daha hukuk, siyasetin aparatı haline geldi. Siyaseti dizayn etmek için mahkemeleri kullanmak adetleri haline geldi. Tutuklanan meclis üyeleri seçime girmeden önce YSK'ya, temiz kağıtları ile başvurdu. Temiz kağıtlarını Adalet Bakanlığı'ndan aldılar. Seçildiler. YSK elinden mazbatalarını aldılar. İktidarını sürdürmek için türlü pazarlıkları adet edinmiş olanlar, bir yandan yeni 'pencere' açarken bir yandan da insanlara şafak operasyonu yapıyor. Kendi saflarında siyaset yapanlara bakmadan partimize yönelik ucube iftiralar atmaktan da geri durmuyorlar.

Sözün özü şu; Ülkemizi suni gündemlerle oyaladığınız yeter. Halkımızın gerçek gündemi yoksulluk, güvensizlik hatta açlık. Bunu biliyoruz. Mücadelemiz bunun içindir. Erken seçim sandığı gelecek, halkımız bu çileye son verecek. Bu düzen değişecek. İşte o gün, siyaset ve hukuk arasına çok net çizgiler çekeceğiz. Vatandaşlarımız ve siyasetçiler arasında aldığı pozisyona göre farklı işleyen ikili hukuk sistemi değil, 86 milyona eşit ve adil işleyen bir yargımız olacak."

Kaynak: ANKA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Yerel Yönetim, Yoksulluk, İstanbul, Politika, Siyaset, 3-sayfa, Güncel, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP İstanbul İl Başkanı'ndan 'Kent Uzlaşısı' Soruşturmasına Tepki - Son Dakika

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