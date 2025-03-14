CHP İstanbul İl Başkanı'ndan Tutuklamalara Tepki

(İSTANBUL) - CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Eski Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç ve geçmişte belediyelerde çalışanların tutuklanmasına tepki gösterdi.

Terör örgütü DHKP/C'ye belediyelerden finans sağlandığı iddiasıyla 34 şüphelinin gözaltına alındığı soruşturmada, aralarında eski Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç'in de olduğu 12 şüphelinin tutuklanmasına karar verildi.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Siyasallaşmış yargının operasyonları da zorba iktidarın kumpasları da durmak bilmiyor. Terör örgütünün hedefi olduğu için kendisine koruma sağlanan Eski Sarıyer Belediye Başkanımız Şükrü Genç ve geçmişte belediyelerimizde çalışan arkadaşlarımız terör örgütüne destek olduğu gerekçesiyle tutuklandı. Haddinizi bilin. CHP ile terör kelimelerini yan yana getiremezsiniz! Kendinize gelin. İktidarınızı korumak için insanların hayatlarıyla oynayamazsınız! Az kaldı. Erken seçimde sizi gönderecek bu zalimane düzeni yıkacağız. Ülkemize adaleti getireceğiz." tepkisinde bulundu.