CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik: Gaziosmanpaşa'da sandıktan çıkan iradenin masa başında değiştirilmesine izin vermeyiz

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, akşam saatlerinde CHP Meclis Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, CHP Milletvekili Turan Taşkın Özer ve Parti Meclis üyeleriyle birlikte oyların yeniden sayıldığı Gaziosmanpaşa İlçe Seçim Kurulu'na gitti. Çelik, çıkışta partililere seslendi ve "Şu ana kadar 301 sandık sayıldı. Hakan Bahçetepe 945 oyla önde. Gaziosmanpaşa'da sandıktan çıkan iradenin masa başında değiştirilmesine izin vermeyiz. Sürecin sıkı takipçisiyiz. Hakan Bahçetepe, Gaziosmanpaşa'nın belediye başkanıdır" dedi.
CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve beraberindeki CHP Meclis Grupbaşkanvekili Gökhan Günaydın, CHP Milletvekili Turan Taşkın Özer ve Parti Meclis üyeleriyle birlikte akşam saatlerinde, yeniden oy sayımı işlemlerinin devam ettiği Gaziosmanpaşa İlçe Seçim Kurulu'na gitti.
"301 SANDIK SAYILDI, HAKAN BAHÇETEPE 945 OYLA ÖNDE"
Sayım işlemlerinin devam ettiği alanı ziyaret eden Çelik, daha sonra dışarıda parkta sayım için nöbet tutan partililere seslendi. Çelik, parkta bekleyen partililere teşekkür ederek, sayım süreciyle ilgili şu bilgiyi paylaştı:
"Desteğiniz çok önemli, hepinize çok teşekkür ederiz. Saat 23: 00 gibi sayım bitmiş olacak. Şu ana kadar 301 sandık sayıldı. Hakan Bahçetepe 945 oyla önde. Sayılan 301 sandık şunu göstermiştir ki Hakan Bahçetepe, Gaziosmanpaşa halkının iradesiyle, belediye başkanı seçilmiştir. Gaziosmanpaşa'nın seçilmiş Başkanı Hakan Bahçetepe'ye hayırlı olsun diyorum."
"İÇERİSİYLE İLGİLİ İÇİNİZ RAHAT OLSUN"
Sayımın yapıldığı salonda bir sorunun olmadığını dile getiren Çelik, şunları söyledi:
"İçerisiyle ilgili içiniz rahat olsun, Meclis Grup Başkanvekilimiz Gökhan Günaydın sayımın başından beri hatta öncesinde nöbet sürecinde milletvekili görevlendirmesi yapıyor. Parti Meclisi görevlendirmesi yapıyor. Milletvekillerimiz, parti meclis üyelerimiz avukatlarımız, partililerimiz çok titiz bir süreç yönetiyor. İçeriyle ilgili içiniz çok rahat olsun"
"SANDIKTAN ÇIKAN İRADENİN MASA BAŞINDA DEĞİŞTİRİLMESİNE İZİN VERMEYİZ"
"Sizin buradaki desteğiniz çok önemli. Bu mücadeleyi 2019'dan bu yana İstanbul'da birlikte vermiştik" diyen Çelik, sandıktan çıkan iradenin masa başında değiştirilmesine izin vermeyeceklerini belirterek şunları söyledi:
"Bu konuda da deneyimliyiz. Saat 11'de sayım bitecek, sabah yeniden sayım başlayacak. Milletvekilleriyle sürecin takipçisiyiz. Tekrar Gaziosmanpaşa'ya hayırlı uğurlu olsun diyoruz. İstanbul'dan Türkiye'ye sizin aracılığınızla şu mesajı vermiş olalım: Gaziosmanpaşa'da sandıktan çıkan iradenin masa başında değiştirilmesine izin vermeyiz. Sürecin sıkı takipçisiyiz. Hakan Bahçetepe, Gaziosmanpaşa'nın belediye başkanıdır."
Son Dakika › Güncel › CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik: Gaziosmanpaşa'da sandıktan çıkan iradenin masa başında değiştirilmesine izin vermeyiz - Son Dakika
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