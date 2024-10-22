CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Kadıköy'de Randevusuz Bölge Buluşması Düzenledi - Son Dakika
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CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Kadıköy'de Randevusuz Bölge Buluşması Düzenledi

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, 'İstanbul'u Dinliyoruz' sloganıyla Kadıköy Evlendirme Dairesi'nde randevusuz buluşma gerçekleştirdi. Vatandaşların taleplerini dinleyen Çelik, bu tür etkinliklerin İstanbul'u birlikte yönetmek için önemli fırsatlar olduğunu vurguladı.

22.10.2024 16:28  Güncelleme: 18:29
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(İSTANBUL)- CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, "İstanbul'u Dinliyoruz" sloganıyla düzenlenen "Randevusuz Bölge Buluşmaları"nın ilkini Kadıköy Evlendirme Dairesi'nde gerçekleştirdi. İstanbul'un 1. Bölgesi'ni kapsayan etkinlik, sabah 10.00'dan akşam 20.00'ye kadar sürdü. Gün boyu çok sayıda vatandaşla birebir temas kuran Başkan Çelik, halkın taleplerini ve sorunları dinledi.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in Kadıköy Evlendirme Dairesi'nde gerçekleştirdiği buluşmaya, randevu talep eden vatandaşların yanı sıra sosyal medya ve SMS yoluyla yapılan çağrılarla davet edilen İstanbullular da katıldı. Yoğun ilgi gören etkinlikte, katılımcılar belediye hizmetlerinden ekonomik sorunlara, trafik ve eğitim konularından yerel yönetim önerilerine kadar pek çok konudaki taleplerini paylaştı. Programa ve görüşmelere ev sahipliği yapan Kadıköy İlçe Başkanı Ali Narin ve Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağ'ın yanı sıra, bazı il başkan yardımcıları ve bölge ilçe başkanları da eşlik etti.

"Bizi yalnızca seçim dönemlerinde değil, her zaman ulaşılabilir kılmak istiyoruz"

İl Başkanı Özgür Çelik, buluşmaların önemine değinerek, "İstanbul'u birlikte yönetmek için halkımızın her kesimine kulak veriyoruz. Bizi yalnızca seçim dönemlerinde değil, her zaman ulaşılabilir kılmak istiyoruz. Bu tür buluşmalar, vatandaşlarımızın doğrudan bizlerle iletişim kurabileceği ve sorunlara birlikte çözüm arayabileceğimiz en değerli fırsatlardan biri" ifadelerini kullandı.

Buluşmalar diğer bölgelerde de devam edecek

Randevusuz Bölge Buluşmaları'nın önümüzdeki haftalarda İstanbul'un 2. ve 3. bölgelerinde de düzenlenerek, her kesimden vatandaşla doğrudan iletişim kurulmaya devam edileceği açıklandı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Kadıköy'de Randevusuz Bölge Buluşması Düzenledi - Son Dakika

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