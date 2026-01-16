CHP'li Çelik'ten, Ak Parti'nin Afişleri İçin Suç Duyurusu

(ANKARA)- CHP İstanbul İl Başkanlığı resmi sosyal medya hesabından, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in, AK Parti'nin İstanbul'un çeşitli yerlerindeki reklam panolarına astığı İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) aleyhindeki afişlere ilişkin suç duyurusunda bulunduğu bildirildi.

CHP İstanbul İl Başkanlığı'nın konuya ilişkin açıklaması şu şekilde:

"Haksızlıkları algı operasyonlarınızla örtbas edemezsiniz. İl Başkanımız Özgür Çelik, Hukuk Komisyonumuz ve partililerimiz, İstanbul'un çeşitli noktalarında kamuoyunu yanıltmaya yönelik algı çalışması amacıyla asılan reklam panoları hakkında Çağlayan Adliyesi'nde suç duyurusunda bulundu. Halkın iradesini ve gerçekleri hedef alan tüm girişimlere karşı hukuki ve siyasi mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz."