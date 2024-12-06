CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'ten Esenyurt Yorumları - Son Dakika
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CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'ten Esenyurt Yorumları

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik\'ten Esenyurt Yorumları

Özgür Çelik, Esenyurt'un eski Belediye Başkanı Necmi Kadıoğlu'nun eleştirilerine yanıt vererek, Esenyurt'un sorunlarını ve halkın iradesini savundu.

06.12.2024 20:33  Güncelleme: 21:25
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(İSTANBUL) - CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, AK Partili Esenyurt eski Belediye Başkanı Necmi Kadıoğlu'nun açıklamalarına ilişkin olarak, "Esenyurt'u betonun, çetelerin ve rantın merkezi haline getiren sizdiniz. Kentin geleceğini karartan politikalarınızla halkın güvenini zedelediniz. Esenyurt sizi yakından tanıyor. Halkımız, CHP'li Ahmet Özer'i iradesiyle başkan seçti" dedi.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, kayyum atanan Esenyurt Belediyesi'ni ziyaret eden AK Partili Esenyurt eski Belediye Başkanı Necmi Kadıoğlu'nun "Acizin biri Esenyurt Belediyesi'ndeki arkadaşlarıma yaptığım ziyareti görüntülemiş" sözlerine sosyal medyadan yaptığı paylaşım ile cevap verdi. "Esenyurt'u betonun, çetelerin ve rantın merkezi haline getiren sizdiniz" diyen Çelik'in Necmi Kadıoğlunu etiketleyerek yaptığı açıklaması şu şekilde:

"Esenyurt'u betonun, çetelerin ve rantın merkezi haline getiren sizdiniz. Kentin geleceğini karartan politikalarınızla halkın güvenini zedelediniz. Esenyurt sizi yakından tanıyor… Halkımız, CHP'li Prof. Dr. Ahmet Özer'i iradesiyle başkan seçti. Halkın iradesini gasp ettiniz, seçilmiş başkanını hapsettiniz. Orası milletin evi doğru! Lakin siz milletin evine çöküyorsunuz! Tarih sizi bu kötülükle anacak. Esenyurt halkı bu yaptıklarınızı unutmayacak, iradesine sahip çıkmaktan geri durmayacak. Adalet er geç yerini bulacak. @NecmiKADIIOGLU"

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'ten Esenyurt Yorumları - Son Dakika

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