CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Tutuklanan Esenyurt Belediye Başkanı İçin Toplanıyor

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(ANKARA) - CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, tutuklanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer için bugün saat 16.00'da Esenyurt Belediyesi önünde toplanacaklarını belirterek "İrade gasbına, hukuksuzluğa karşı adaletten ve demokrasiden taraf olan tüm İstanbulluları bekliyoruz" dedi.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, X hesabından Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanmasıyla ilgili açıklama yaptı. Çelik'in paylaşımı şöyle:

"Halkımızın sandıktan çıkan iradesine sahip çıkıyor; saat 16.00'da Esenyurt Belediyesi önünde buluşuyoruz. İrade gaspına, hukuksuzluğa karşı adaletten ve demokrasiden taraf olan tüm İstanbulluları bekliyoruz."