CHP İstanbul İl Başkanı ve 26 Kişiye Hapis Cezası İstendi

Haber: Edda SÖNMEZ

(İSTANBUL) Silivri'de tutuklu bulunan CHP Cumhurbaşkanı adayı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 31 Ocak'ta ifade için gittiği İstanbul Adliyesi önünde CHP seçim otobüsünün engellenmesi ve otobüse doğru yürüyenlere biber gazı sıkılması üzerine başlayan gerginlikle ilgili savcılık soruşturması tamamlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, aralarında CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in de bulunduğu 26 kişi hakkında değişik suçlamalarla 3 yıl 11 aydan 17 yıla kadar hapis cezası istedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 31 Ocak tarihinde Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'nde ifade verirken çok sayıda CHP'li ve yurttaş, adliye önünde buluşmuştu. CHP'li başkanların üzerine çıkıp halkı selamlayacağı otobüse doğru yaklaşmaya çalışan yurttaşlara biber gazı sıkılmış, TOMA ile engellenen topluluk ile polis arasında kısa süreli gerginlik yaşanmıştı. CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in de aralarında bulunduğu bazı isimler adliyede ifade vermişti.

Çelik ifadesinde "CHP'li olmanın da suç olduğu günlerden geçiyoruz" demişti

Çelik ifadesinde, "İBB Başkanımız Ekrem İmamoğlu'nun adliye çıkışı basın açıklaması yapması engellenmeye çalışılmıştır. Asıl bu durum kanuna aykırıdır. Demokratik rejimlerde toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkı korunur, otokrat rejimlerde engellenir. Ne yazık ki ülkemizde düşünce ve ifade özgürlüğü kanununa aykırı başka uygulamalar da gerçekleşmektedir. Bugün ülkemizde ister siyasi parti genel başkanı olsun, ister sokak röportajı yapan bir vatandaş olsun; en ufak eleştirinin bile sonu cezaevinde ya da adliye koridorlarında bitiyor ise ifade hürriyeti askıya alınmış demektir. Bu uygulamalar sebebiyle Türkiye'nin birinci partisinin İstanbul İl Başkanı olarak siyasi sebeplerle yürütülen soruşturmalar yüzünden mesaimin çoğunu adliye, emniyet önünde geçirmek zorunda kalıyorum. Bugün de hayatımda ilk defa savcı karşısında ifade veriyorum. CHP'li olmanın da suç olduğu günlerden geçiyoruz" dedi.

İddianame düzenlendi, hapis cezaları istendi

Adliye önünde yaşanan bu gerginlikle ilgili soruşturma tamamlandı ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iddianame düzenlendi. 5 polisin müşteki olarak şikayetçi olduğu soruşturmada savcılık aralarında CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in de bulunduğu 26 kişi hakkında 3 yıl 11 aydan 17 yıla kadar hapis cezası istedi. İddianamede sanıklara "görevi yaptırmamak için direnme", "kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere silahsız katılarak ihtara rağmen kendiliğinden dağılmama", "kasten yaralama", "kamu malına zarar verme" suçları yöneltildi. İddianamede, Çelik ve arkadaşları hakkında siyasi yasağı da düzenleyen TCK'nın 53'üncü maddesi uyarınca 'belirli hakları kullanmaktan yoksun bırakılmaları' istendi.