CHP İstanbul İl Başkanlığı ataması için gözler Genel Merkez'e çevrildi - Son Dakika
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CHP İstanbul İl Başkanlığı ataması için gözler Genel Merkez'e çevrildi

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CHP İstanbul İl Başkanlığı ataması için gözler Genel Merkez\'e çevrildi
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İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin ihtiyati tedbirleri kaldırmasının ardından Gürsel Tekin ve geçici kurulun görevi sona erdi. İstanbul İl Başkanlığı'na yapılacak atama için CHP Genel Merkezi'nin önümüzdeki hafta yapılacak MYK toplantısında karar vermesi bekleniyor.

Haber: Feyaz ÇANAK

(ANKARA) - İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi'ne ilişkin ihtiyati tedbirleri kaldırmasının ardından, tedbir kapsamında görevlendirilen Gürsel Tekin ve geçici kurulun görevi sona erdi. Gözler, İstanbul İl Başkanlığı'na yapılacak atama için CHP Genel Merkezi'ne çevrilirken, kararın önümüzdeki hafta yapılacak MYK toplantısında ele alınması bekleniyor. Tekin ise yeniden il başkanı olarak atandığı yönündeki iddiaları yalanlayarak, "Karar tebliğ edilmedi bu nedenle hukuken görevimiz devam ediyor. Partimiz ne görev verirse yaparız. Görevden kaçınmayız" dedi.

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi'ne ilişkin davada, 2 Eylül 2025 tarihinde verilen ihtiyati tedbirlerin kaldırılmasına karar verdi. Kararla birlikte tedbir kapsamında görevlendirilen Gürsel Tekin ve beraberindeki geçici kurulun görevi de sona erdi. Kararın ardından gözler, İstanbul İl Başkanlığı'nın yönetimine ilişkin CHP Genel Merkezi'nin atacağı adıma çevrildi. Daha önce İstanbul İl Başkanlığına Mehmet Ali Yüksel'in atandığı, ancak tedbir kararı nedeniyle atamanın ertelendiği iddia edilirken, CHP Genel Merkezi'nin mahkeme kararının ardından İstanbul İl Başkanlığı konusunda vereceği karar bekleniyor.

"NİHAİ KARARI KILIÇDAROĞLU VERECEK"

Önümüzdeki hafta yapılacak Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısında konunun gündeme geleceğini belirten parti kurmayları, acele bir karar alınmayacağını vurgulayarak kararın 25-27 Eylül tarihlerinde Bolu'da yapılacak milletvekili kampından sonraya da kalabileceğini söyledi. Kurmaylar, nihai kararın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından verileceğini belirtti.

TEKİN: "GÖREVİM DEVAM EDİYOR"

Konuya ilişkin ANKA Haber Ajansı'na konuşan Tekin ise Kılıçdaroğlu tarafından tekrar il başkanı olarak atandığı iddialarını yalanlarken, "Karar tebliğ edilmedi bu nedenle hukuken görevimiz devam ediyor. Karar tebliğ edildikten sonra da partimiz il başkanı ataması yapana kadar görevde kalacağız. Biz partimiz için çalışmaya devam ediyoruz. Yarın da il binamızda üye katılım töreni yapacağız. MASAK raporlarındaki gazeteci ve siyasileri sevindirmeyeceğim. Arınmaya devam" dedi.

Atama konusunda beklentisinin ne olduğunun sorulması üzerine, takdirin parti genel merkezinde olduğunu söyleyen Tekin, "Partimiz ne görev verirse yaparız. Görevden kaçınmayız" açıklamasını yaptı.

Kaynak: ANKA
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