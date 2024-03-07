CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı: 'CHP belediyelerinin kapısı herkese açık olacak'

CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan salıcı, CHP'nin Afyon adayı Burcu Köksal'ın DEM Parti ile ilgili sözlerine ilişkin, "Kimsenin şüphesi olmasın; Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin kapısı herkese açık olacak" dedi.
Afyonkarahisar'da Seçim Koordinasyon Merkezi açılışında Özel'e eşlik eden Köksal Özel'den önce yaptığı konuşmada kentte, "DEM Parti hariç kapılarının tüm siyasi partilere açık olacağını" söylemişti.
CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan salıcı, Köksal'ın sözlerine ilişkin sosyal medya hesabından şu mesajı paylaştı:
"Kimsenin şüphesi olmasın; Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin kapısı herkese açık olacak. Biz belediyelerimizi o partiyle, bu partiyle değil; halkla yönetiriz. Başka partiye gönül veren kimseyi ayrıştırmadan yönetiriz. Bizi biz yapan, diğer partilerden ayrıştıran değerdir bu."
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