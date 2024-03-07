CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı: 'CHP belediyelerinin kapısı herkese açık olacak' - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı: 'CHP belediyelerinin kapısı herkese açık olacak'

CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı, CHP'nin Afyon adayı Burcu Köksal'ın DEM Parti ile ilgili sözlerine ilişkin açıklama yaptı. Salıcı, CHP belediyelerinin kapısının herkese açık olacağını belirtti ve başka partiye gönül verenleri ayrıştırmadan yöneteceklerini vurguladı.

07.03.2024 12:38  Güncelleme: 12:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan salıcı, CHP'nin Afyon adayı Burcu Köksal'ın DEM Parti ile ilgili sözlerine ilişkin, "Kimsenin şüphesi olmasın; Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin kapısı herkese açık olacak" dedi.

Afyonkarahisar'da Seçim Koordinasyon Merkezi açılışında Özel'e eşlik eden Köksal  Özel'den önce yaptığı konuşmada kentte, "DEM Parti hariç kapılarının tüm siyasi partilere açık olacağını" söylemişti.

CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan salıcı, Köksal'ın sözlerine ilişkin sosyal medya hesabından şu mesajı paylaştı:

"Kimsenin şüphesi olmasın; Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin kapısı herkese açık olacak. Biz belediyelerimizi o partiyle, bu partiyle değil; halkla yönetiriz. Başka partiye gönül veren kimseyi ayrıştırmadan yönetiriz. Bizi biz yapan, diğer partilerden ayrıştıran değerdir bu."

Kaynak: ANKA

Milletvekili, Burcu Köksal, DEM Parti, İstanbul, Afyon, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı: 'CHP belediyelerinin kapısı herkese açık olacak' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:21 İmamoğlu’ndan Burcu Köksal’ın ’DEM Parti’ çıkışına sert yanıt: Kendine başka parti bulacak İmamoğlu'ndan Burcu Köksal'ın 'DEM Parti' çıkışına sert yanıt: Kendine başka parti bulacak
12:07 Milli Savunma Bakanlığı: ABD, PKKYPG terör örgütüne destek vermeye devam ediyor Milli Savunma Bakanlığı: ABD, PKK/YPG terör örgütüne destek vermeye devam ediyor
11:29 Ölümlü kazaya karışan oğlunu Mısır’a kaçıran Eylem Tok, dönmek için şart koştu Ölümlü kazaya karışan oğlunu Mısır'a kaçıran Eylem Tok, dönmek için şart koştu
11:07 11 ayın sultanı geliyor: Oruç, en uzun Sinop, en kısa Hatay’da tutulacak 11 ayın sultanı geliyor: Oruç, en uzun Sinop, en kısa Hatay'da tutulacak
10:15 İmamoğlu mal varlığını açıkladı İmamoğlu mal varlığını açıkladı
12:11 İmamoğlu mal varlığını paylaştı, listedeki silah detayı dikkat çekti İmamoğlu mal varlığını paylaştı, listedeki silah detayı dikkat çekti
12:02 4 ilde operasyon 3 çete daha çökertildi 4 ilde operasyon! 3 çete daha çökertildi
11:57 Jorge Jesus dünya rekoruna sadece 1 adım uzakta Jorge Jesus dünya rekoruna sadece 1 adım uzakta
11:43 DolarTL Değer Kazancıyla Başladı Dolar/TL Değer Kazancıyla Başladı
11:03 Galatasaraylılar duymasın Arda’ya efsanesi olduğu kulüp soruldu, kem küm etmeden yanıt verdi Galatasaraylılar duymasın! Arda'ya efsanesi olduğu kulüp soruldu, kem küm etmeden yanıt verdi
11:00 Çoğu kişinin bundan haberi yok e-Devlet’te birikmiş paranız olabilir Çoğu kişinin bundan haberi yok! e-Devlet'te birikmiş paranız olabilir
11:00 Yeniden Refah’tan istifa eden Suat Pamukçu: Genel Başkan’ın yanında FETÖ’cüler var Yeniden Refah'tan istifa eden Suat Pamukçu: Genel Başkan'ın yanında FETÖ'cüler var
10:31 İkinci el araç satışında 15 günlük sigorta süresi düzenlemesi kalktı İkinci el araç satışında 15 günlük sigorta süresi düzenlemesi kalktı
09:57 Ünlü oyuncu Berna Laçin, 9 saat süren ameliyattan çıktı: Nadir görülen bir vakayım Ünlü oyuncu Berna Laçin, 9 saat süren ameliyattan çıktı: Nadir görülen bir vakayım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.03.2024 13:12:38. #1.12#
SON DAKİKA: CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı: 'CHP belediyelerinin kapısı herkese açık olacak' - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement