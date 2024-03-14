CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Dr. Cemil Tugay Gıda Çarşısı Esnafını Ziyaret Etti

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CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Dr. Cemil Tugay, Gıda Çarşısı esnafını ziyaret etti. Esnaf ve yurttaşlarla sohbet eden Tugay, kendisine iletilen sorunlara, katılımcı bir yönetim anlayışıyla çözüm üreteceklerini söyledi.

CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Dr. Cemil Tugay, Konak Belediye Başkan Adayı Nilüfer Çınarlı Mutlu ile birlikte Gıda Çarşısı esnafını ziyaret etti. Tugay, İzmir'in sorunlarını bildiğini ve bu sorunları çözmek için projelerinin de hazır olduğunu ifade etti. Gıda Çarşısı esnafının ulaşım ve temizlik konularında kendisine ilettiği sorunlara dair de konuşan Tugay, yapılacak düzenlemeler sayesinde, yurttaşların hayat konforunun artacağını söyledi.

"ÇOK HEYECANLI VE SABIRSIZIM"

Esnafla buluşmasında, yaşanan ekonomik krizin farkında olduğunu vurgulayan Tugay, "Ben de bir zamanlar pazar yerlerinde limon sattım. Bir süre bu işi yaptıktan sonra işportacı oldum. Bir çok farklı alanda çalıştım, esnaflık yaptım. Bu tarafımı seviyorum. Kazandığım tecrübeler sayesinde pratik çözümler üretebiliyorum. Ben plastik cerrah olarak baktığını gören bir adamım. Belediye başkanlığında da tecrübem var. Belediye başkanlığı yapmamış bir adayın büyükşehiri yönetmesi çok zor. Görevimi layıkıyla yapacağım. Çok da heyecanlı ve sabırsızım" dedi.