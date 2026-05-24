CHP İzmir'de Boşaltmayı Protesto Etti

24.05.2026 21:29
CHP İzmir İl Başkanlığı, Genel Merkez'in polis müdahalesiyle boşaltılmasını yürüyüşle protesto etti.

(İZMİR) - CHP İzmir İl Başkanlığı, CHP Genel Merkezi'nin polis müdahalesiyle boşaltılmasını yürüyüşle protesto etti. Yürüyüş öncesi konuşan İl Başkan Vekili ve CAO Adalet Politikaları Kurulu üyesi Murat Aydın, "Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel'in yaptığı gibi; bu kararları, bu tebligatları ve bu yazıları yırtıp atıyoruz" dedi.

CHP Genel Merkezi'nin polis müdahalesiyle boşaltılmasına tepkiler sürüyor. Müdahalenin ardından partinin il başkanlıklarında toplanılması için çağrıda bulunulurken; İzmir'de çağrının ardından çok sayıda partili, il başkanlığı önünde toplandı. İl Başkanlığı'nda İl Başkan Vekili ve CAO Adalet Politikaları Kurulu üyesi Murat Aydın başkanlığında olağanüstü toplantı gerçekleştirdi. Toplantının ardından önce basın açıklaması, ardından binlerce partili ve vatandaş, Cumhuriyet Meydanı'na yürüyüş gerçekleştirdi.

Yürüyüş öncesinde açıklama yapan Aydın, yaşananları "darbe" olarak nitelendirerek şunları söyledi:

"CHP SALDIRIYLA GERİ DURMAZ"

"Yaşadığımız sorun sadece CHP'nin sorunu değildir. Bu, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bir anayasal devlet olup olmadığı meselesidir. Herkes için hukuk güvenliğinin, özgürlüğün ve adaletin var olup olmadığıyla ilgili bir durumdur. O yüzden CHP'nin genel merkezine, baba ocağına yapılan bu saldırı, aslında herkese yapılmış bir saldırıdır. Ancak CHP, bu saldırıyla geri duracak bir parti değildir. Bu anayasal darbe girişimine, anayasal düzeni cebren işlemez hale getirme çabasına karşı; hem CHP hem de toplumun her kesimi, bütün siyasi partiler, sivil toplum kuruluşları ve tek tek tüm yurttaşlar karşı durmaya, mücadele etmeye devam edecektir."

"KALPLERİMİZE KAYYUM ATAYACAK HALLERİ YOK"

CHP, valiliğe verilmiş bir dilekçeyle kurulmuş bir parti değildir. O yüzden bir valiliğin ya da kendisini mahkeme olarak tanımlayan bir yerin gönderdiği bir kağıt parçasıyla kapatılacak, işgal edilecek veya faaliyetleri durdurulabilecek bir parti de değildir. Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel'in yaptığı gibi; bu kararları, bu tebligatları ve bu yazıları yırtıp atıyoruz. Biz biliyoruz ki parti sadece dört yanı duvarla çevrili, tepesinde dam olan bir yer değildir; parti her yerdedir. Sırasıyla bir kafe, bir pazar yeri, bir sokak ya da bir meydandır; hak ve hukuk mücadelesinin olduğu her yerdir parti. Cumhuriyet'in değerlerine inanan, hak ve hukuk mücadelesi veren her yurttaşın kalbidir, beynidir. Bizim kalplerimizi, beyinlerimizi de işgal edecek, kayyum atayacak halleri yok. Biz buradayız, CHP buradadır.

"100 BİN İMZAYI 10 DAKİKADA TOPLARIZ"

Bu ucube Cumhurbaşkanlığı sisteminin bize verdiği bir avantaj var: Bu ülkede hak eden birisinin, hak ettiği şekilde Cumhurbaşkanı adayı olması için birilerinin icazetine veya kimi kurulların karar almasına gerek yoktur. 100 bin kişinin vereceği imza yeterlidir. Cumhuriyet Halk Partisi örgütü; belirlediği, istediği ve doğru olduğuna inandığı adayı öne çıkarmak için o 100 bin imzayı 10 dakikada toplayacak güce sahiptir. Kimsenin icazetine de onayına da ihtiyacı yoktur. Onun için halkla beraber; halk, hak, hukuk, adalet, gençler, yoksullar, emekçiler ve güzel günler için hep beraber yürümeye devam edeceğiz."

Açıklamanın ardından CHP İzmir İl Örgütü İl Başkanlığı'ndan Cumhuriyet Meydanı'na yürüyüşe geçti. Partililer sloganlar eşliğinde Kordon boyu üzerinden meydana ilerledi. Cumhuriyet Meydanı'nda ise hep birlikte Andımız okundu.

"HER BİR ÜYE CHP'NİN İLKELERİNİN BEKÇİSİDİR"

Alandaki vatandaşlara seslenen Aydın, "Mustafa Kemal'in bize çizdiği yolu, gösterdiği hedefi hiç durmadan yürümeye devam edeceğiz. Cumhuriyet Halk Partisi her bir yurttaşın kalbindedir. CHP'nin genel merkezi, her bir üyesinin evidir. CHP'nin her bir üyesi, CHP'nin ilkelerinin bekçisidir, sahibidir" dedi.

Kaynak: ANKA

