CHP 81 İlde Sahada... CHP İl Başkanı Güç'ten Sorunlara 'Erken Seçim' Reçetesi

07.05.2026 19:28  Güncelleme: 21:26
CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç, Bergama'da muhtarlarla bir araya geldiği toplantıda ekonomik krizin sadece evlerde değil, belediyelerde de hissedildiğini belirtti. Güç, merkezi hükümetin değişmesi gerektiğini ifade ederek, ekonomik sıkıntıların çözülmesi için erken seçim çağrısında bulundu.

(İZMİR) - CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç, saha çalışmaları kapsamında Bergama'da muhtarlarla bir araya geldi. Vatandaşın ekonomik kriz nedeniyle geçinemediğini belirten Güç, "Ekonomik kriz sadece evlerde olmuyor, belediyelerde de oluyor. Bunun düzelmesinin tek yolu yapılan genel seçimlerde merkezi hükümetin değişmesiyle oluyor" dedi.

CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç, saha çalışmaları kapsamında Bergama'da bir dizi programa katıldı. Güç, Bergama programı kapsamında muhtarlarla bir araya geldi.

CHP İl Başkanı Güç'e toplantıda, Bergama Belediye Başkanı Tanju Çelik ve CHP Bergama İlçe Başkanı İsmail Durmaz eşlik etti.

Çelik: 2025 yılında 280 milyon lira para biriktirdik

Toplantıda ilk konuşmayı yapan Bergama Belediye Başkanı Çelik, göreve geldikten sonra belediyenin mali yapısını iyileştirdiklerini kaydetti ve "700 milyonla aldığımız bir belediyede geldiğimizde ilk ayda 7 bin 500, ikinci ayda da 5 bin lira eksik maaş yatırdık. Kendi maaşım da buna dahil. Hukuk takibinde takip ücreti bulanamadığımız bir günden bugünlere geldik. 2025 yılında 280 milyon lira para biriktirdik ve bununla da borçlarımızı ödedik. Yol yaptım diyen olabilir ama parasını biz ödedik. Bugün daha güçlü bir Bergama Belediyesi'ne sahipsiniz. Yarın daha güçlü olacağımızdan şüpheniz olmasın. Bugün çalışanlarımızın alacağı yoktur. Ayağımızı yorganına göre uzatan bir belediyecilikle işimize devam ediyoruz. Şu anda icralık bir borcumuz yok" dedi.

Güç: Tren raydan çıkmış durumda

Toplantının açılışında konuşan CHP İzmir İl Başkanı Güç, vatandaşın geçinemediğini ifade ederek şunları söyledi:

"Bizim amacımız sahada olmak. Çünkü vatandaşın derdi çok. Gittiğimiz her vatandaş barınmadan, ekonomiden, vergiden, geçimden yakınıyor. Önceden belediyecilikle alakalı durumlardan yakınırlardı. Ama şu anda birinci sırada ekonomi, işsizlik, geçim sıkıntısı var. Pazar yerlerindeki köylülerimiz 'Ben hem hayvancılık yapıyorum hem tarım yapıyorum ara ara da şoförlük yapıyorum. Ama geçinemiyorum Çocuğum işsiz, iş bulamıyor, ona bakıyorum' diyor. Tren raydan çıkmış durumda. Bizim o treni yeniden raya oturtmamız gerekiyor. Biz elimizden geldiğinde vatandaşa birebir dokunuyoruz. CHP'nin kurmaylarını İzmir'e elimden geldiğince çok getirmeye çalışıyorum. Hepsinin ayrı bir bilgi ve birikimi var ve onları ilgili kesimle buluşturmaya çalışıyorum."

Muhtarlar, su ve altyapı çalışmaları ile asfalt konusunda yaşadıkları sorunları dile getirdiler. Büyükşehir'den Bergama'ya daha fazla yatırım talep edildi. Muhtarların talepleri ve şikayetleri üzerine konuşan Güç, iktidarın ekonomiyi yönetemediğini ve belediyeler üzerinde maddi baskı uyguladığını belirterek şunları söyledi:

"Merkezi hükümet hiçbir işi yapmadığı için her işi belediyeler yapar hale geldi"

"SGK borcu var belediyelerim başında. AKP'li belediyeler, cami-yol arazisi vererek çözüyorlar. Ama CHP'lilere faiziyle birlikte yükleniyor. Faizin sebebi de enflasyon. Enflasyonu da merkezi hükümet oluşturdu. Oluşturdukları faizle beraber belediyelerden bu borcu almaya çalışıyorlar. O kadar düşük bir borç ki devletin bütçesinin yanında. Kolaylıkla silinebilir. ya da yapılandırılabilir, faizi silinebilir. Ama bunlar yapılmıyor direkt büyükşehirin bütçesi kesiliyor. Buna rağmen işler yapılıyorsa bu yük gittiğinde daha çok iş yapılır. Belediyeler önceden yol yapardı, çöp toplardı. Şimdi belediyeler; sosyal yardım yapıyor, aşevine yemek gönderiyor, kent lokantası, kreş açmak zorunda kalıyor. Belediyeler yaşlıları hastanelere taşıyor, okulları ve camileri temizliyorlar. Merkezi hükümet hiçbir işi yapmadığı için her işi belediyeler yapar hale geldi. Ne kadar çok bütçe gelirse o kadar çok iş yapılır. Ama belediyelere düşmanca davranıyorlar."

"Paranın çoğunluğu beşli çetelere gidiyor"

Ekonomik kriz sadece evlerde olmuyor, belediyelerde de oluyor. Bunun düzelmesinin tek yolu yapılan genel seçimlerde merkezi hükümetin değişmesiyle oluyor. Bu sistem gitmiyor. Bu ülkede 8 yıldır ekonomik kriz var. Ekonominin toparlanması çok kolay. Toparlanmaz gibi görünüyor ama değil. Bizim yüz yıllardan gelme bir devlet yapımız var. Güven ortamı oluştuğunda kısa vadeli toparlanmaya gidilecek. Toparlanmaz gibi düşünmeyin. Şu anda paranın çoğunluğu şehir hastanelerine, özel otoyollara, beşli çetelere gidiyor. Doğru planlansa, bu olmasa bu sorunları yaşamayız zaten. Bizim şu an planla ilgili problemimiz var. Tarımda da hayvancılıkta da problem var. Sanayiciye gidiyoruz 'Biz bir hafta sonrayı göremiyoruz' diyor. Plansızlıkla ilgili problem var. Yapamadıkları ortada. Erken seçimle birlikte bu işin çok hızlı düzeleceğine inanıyoruz."

Kaynak: ANKA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
