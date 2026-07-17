CHP İzmir'de yeni yönetim Atatürk Anıtı'nda buluştu

(İZMİR) - CHP İzmir İl Başkanı Utku Gümrükçü, MYK tarafından onaylanan yeni il yönetimiyle birlikte Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Gümrükçü, yeni yönetimin önceliğinin parti içi birlik ve örgüt çalışmalarını güçlendirmek olduğunu belirterek, "CHP'ye sadakat gösteren herkes yol arkadaşımızdır" dedi.

CHP İzmir İl Başkanı Utku Gümrükçü, Merkez Yönetim Kurulu (MYK) tarafından onaylanan yeni il yönetimiyle birlikte ilk resmi programında Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Gümrükçü, yeni yönetimin yol haritasına ve parti gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Gümrükçü, yeni yönetim kadrosuyla birlikte örgüt çalışmalarını güçlendirmeyi hedeflediklerini belirterek, İzmir'de partinin birlik ve dayanışma anlayışıyla çalışmalarını sürdüreceğini ifade etti.

Basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını da yanıtlayan Gümrükçü, yeni il yönetiminin öncelikleri ve yol haritasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Gümrükçü, şunları kaydetti:

" Cumhuriyet Halk Partisi, 102 yıllık tarihi ile geçmişten gelen ve geleceğe uzanan bir ulu çınar. Cumhuriyet Halk Partisi'nin yeni görevlendirilen İzmir İl Yönetimi bu süreçte çok güzel çalışmalar yapacak. Çok başarılı işlerin altına imza atacak. Ama öncelikle hep birlikte görevimiz, Cumhuriyet Halk Partisi'nin bölünmesine çalışan, Cumhuriyet Halk Partisi çatısı altında Cumhuriyet Halk Partisi'nin aleyhine hareket eden arkadaşlarla içeride, önce ideolojik, sonra örgütsel mücadele yürütmek. Biz Cumhuriyet Halk Partisi'nin geçmişinden geliyoruz. Ben burada belki 5'inci belki 6'ncı çelenk koyma törenine katılıyorum ama ilk defa il başkanıyım. Geçmişte il yöneticiliklerimiz de oldu. Şu anki yönetim, son 20 yılın, 25 yılın parti tarihinin içinden gelmiş isimlerden oluşuyor. Ben 21 yaşında, 2003 yılında İl Yönetim Kurulu üyesi seçilmiştim çarşaf listeyle. Buradaki arkadaşların tamamı tabandan gelen, partide emeği olan, alın teri olan, Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde belirli kesimleri, grupları, tabanı temsil eden parti emekçileri. ve çok büyük bir tecrübe barındırıyorlar içlerinde. Zaten en küçük bir eleştiri olmamasından anlarsınız yönetimin kadrosunun güçlü olmasını."

"ŞAMPİYONLAR LİGİ A TAKIMI"

Yeni yönetim kadrosuna ilişkin bir değerlendirmeyi de paylaşan Gümrükçü, "Dün, yakın zamanda partide aktif görev almış, adını vermeyeyim, bir arkadaşa denk geldim. Cumhuriyet Halk Partisi ailesinde güçlü, onun da çatısı altında kalmaya devam edeceğini düşündüğümüz bir arkadaş, 'Şampiyonlar Ligi A Takımı' diye nitelendirdi. Bir gün adını da veririm. Bu kadro sahayı biliyor. Bu kadro ekip çalışmasını biliyor. Bu kadronun kendi ilçesinde, kendi mahallesinde, çevresinde Cumhuriyet Halk Partisi'ne katkısı olduğunu da bütün İzmir biliyor. Bu kadro ile biz, CHP çatısı altında kalan, kalacak olan, Altı Ok'a inanan, Mustafa Kemal Atatürk'ün devrimlerine inanan, Cumhuriyeti yaşatmak için Cumhuriyet Halk Partisi'nin korunması gerektiğine inanan bütün partili arkadaşlarımızla birlikte yürüyeceğiz. Onlar arasında yapacağımız ayrımın tek gerekçesi partiye sadakatleri olacak. CHP'ye sadakati olan herkes, her arkadaşımız bizim yol arkadaşımız olacak. Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılan her arkadaşımız da bizim siyasi rakibimiz olacak. Biz partinin birliğini, bütünlüğünü sağlamakla görevliyiz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin geçmişini geleceğe taşımakla görevliyiz. Bu kadro bu işi, bu görevi layıkıyla yapacak. İzmir'e yakışacak, İzmirliye yakışacak, Atatürk'e yakışacak bir kadro" diye konuştu.

"BİZ CHP'YE KİMİN EMEK VERDİĞİNİ BİLİYORUZ"

CHP İzmir İl Başkanlığı görevinden alınan Çağatay Güç'ün Büyükşehir Belediye Meclisi CHP Grubu'na başkanlık etmesine de değinen Gümrükçü, "Biz bu Cumhuriyet Halk Partisi'ne kimin emek verdiğini biliyoruz. Kimin Cumhuriyet Halk Partisi'nin sırtına binip yükseldiğini de biliyoruz. Biz emekçilerle yürüyeceğiz. Çağatay Bey, Cumhuriyet Halk Partisi çatısı altında herhangi bir çalışmaya başkanlık yapamaz. Kendisi Cumhuriyet Halk Partisi'nin yetkilisi değildir. Üyelik görevleri askıya alınmıştır. Dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partili bile diyemeyiz şu an. Tabii ki durumuna partinin yetkili organları, Yüksek Disiplin Kurulu karar verecektir. O ayrı bir süreç. Kişinin çalışmaları ayrı bir süreç. Yapılan toplantı grup toplantısı değildir. Cumhuriyet Halk Partisi'nde grup toplantısının yerine ve saatine il başkanı karar verir. Ben öyle bir toplantı kararı almadım. Zaten gördüğüm kadarıyla da katılım çok sınırlı oldu. Öyle estirdikleri rüzgar kadar bir şey yok. Şimdi bu konuları sonra konuşacağız. Bizim meclis üyelerimizle, ilçe örgütlerimizle, belediye başkanlarımızla bir problemimiz yok. Ama dediğim gibi, Cumhuriyet Halk Partisi çatısı altında kalanlarla ayrılırlarsa bir siyasi rekabet oluşur. O rekabette de duruma, şartlara bakarız" ifadelerini kullandı.

BAŞARIR'IN SÖZLERİNE YANIT

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın kendisi hakkında söylemlerine karşılık veren Gümrükçü, "Kötü söz sahibine aittir. Yani partili, gençliğini, 26 yılını Cumhuriyet Halk Partisi'ne vermiş bir kişiye, partinin hangi kademesinde olursa olsun böyle bir söz söylemek hiçbir Cumhuriyet Halk Partili'ye yakışmaz. Zannımca beyefendi de Cumhuriyet Halk Partisi üyesi değil artık" dedi.