CHP İzmir İl Başkanı Gümrükçü, Menemen'de üzüm alım fiyatı için en az 150 lira istedi - Son Dakika
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CHP İzmir İl Başkanı Gümrükçü, Menemen'de üzüm alım fiyatı için en az 150 lira istedi

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CHP İzmir İl Başkanı Gümrükçü, Menemen\'de üzüm alım fiyatı için en az 150 lira istedi
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CHP İzmir İl Başkanı Utku Gümrükçü, Menemen'de üzüm üreticileriyle görüşerek alım fiyatının derhal güncellenip en az 150 lira olmasını istedi. Gümrükçü, mazot, gübre, ilaç ve işçilik maliyetlerinin fiyatlara yansımadığını, gidişin bağcılığı gerileme tehlikesine soktuğunu söyledi.

(İZMİR) - CHP İzmir İl Başkanı Utku Gümrükçü, Menemen'de üzüm üreticileriyle bir araya geldi. Çiftçinin sorununu dinleyen Gümrükçü, "Maalesef üzümün bağdan toplanamadığı, artan mazot maliyetlerinin, ilaç maliyetlerinin, gübre maliyetlerinin ve işçilik maliyetlerinin alım fiyatlarına yansımadığı bir durum yaşıyoruz. Bu gidiş böyle sürerse, devam ederse bağcılık, üzümcülük Türkiye'de, biliyorsunuz, dünyada sayılı ülkeler arasında gerileme tehlikesiyle karşı karşıya. Biz Haykıran Köyü'nden haykırıyoruz: Üzümün alım fiyatı derhal güncellenmeli ve bugünkü piyasa şartlarında en az 150 lira olmalıdır. Tatlı üzümde acı fiyat olmaz" dedi.

CHP İzmir İl Başkanı Utku Gümrükçü, Menemen ilçesine bağlı Haykıran Mahallesi'nde üzüm üreticilerini ziyaret etti. CHP Menemen İlçe Başkanı Ali Hikmet Koç ve mahalle muhtarlarının da katıldığı buluşmada üreticilerin tarımsal üretimde yaşadığı sorunlar ele alındı. Görüşmenin ardından üzüm bağlarını gezen Gümrükçü, özellikle üzüm fiyatları ile mazot, gübre, ilaç ve işçilik maliyetlerindeki artışa dikkat çekti.

CHP Menemen İlçe Başkanı Ali Hikmet Koç, ilçe yönetimi olarak muhtarlarla yaptıkları görüşmelerde bölgedeki üreticilerin yaşadığı sorunları gündeme aldıklarını belirtti. Özellikle üzüm üreticilerinin ciddi ekonomik sıkıntılar yaşadığını ifade eden Koç, konuyu CHP İzmir İl Başkanlığı ile de paylaştıklarını söyledi. Koç, üzüm üreticilerinin sorunlarının yalnızca bölgesel değil, tarımsal üretim açısından daha geniş bir mesele olduğunu belirterek, Gümrükçü'nün üreticilerle bir araya gelmesinin bu sorunların gündeme taşınması açısından önemli olduğunu ifade etti.

TÜRKİYE'DE ÜZÜMCÜLÜK GERİLEME TEHLİKESİNDE

CHP İzmir İl Başkanı Utku Gümrükçü, "Türkiye'de tarım uzun bir süredir sahipsiz bırakılmış durumda. Menemen özelinde 160 bin hektar sulanabilir tarım alanı var. Bu yıllar içerisinde 100 bine düşmüş durumda. Bugün Menemen'deyiz, üzüm için Menemen'deyiz. Ama sadece üzüm değil, bütün tarımsal ürünlerde bir sorun olduğunu görüyoruz Cumhuriyet Halk Partisi olarak. 2025 yılında 120 lira açıklanmış üzüm fiyatı, 9 numara üzüm fiyatı. Bu yıl Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından 95 lira açıklandı. TARİŞ 80 liraya ön alım yapacağını beyan etti. Bu şartları gören tüccarlar alım fiyatını 60-65 lira olarak açıkladı. Maalesef üzümün bağdan toplanamadığı, artan mazot maliyetlerinin, ilaç maliyetlerinin, gübre maliyetlerinin ve işçilik maliyetlerinin alım fiyatlarına yansımadığı bir durum yaşıyoruz" dedi.

"Bu gidiş böyle sürerse, devam ederse bağcılık, üzümcülük Türkiye'de, biliyorsunuz, dünyada sayılı ülkeler arasında gerileme tehlikesiyle karşı karşıya" diyen Gümrükçü, "Biz Haykıran Köyü'nden haykırıyoruz: Üzümün alım fiyatı derhal güncellenmeli ve bugünkü piyasa şartlarında en az 150 lira olmalıdır. Tatlı üzümde acı fiyat olmaz. Üzüm Türkiye'nin göz bebeği. Çiftçi, Türkiye'nin beslenmesini sağlayan, gıdasını sağlayan en önemli üretici. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak üretici olan herkesin yanındayız. Bugün Menemen'de Haykıran Köyü'ndeyiz. Muhtarlarımızla beraberiz. Üreticilerimizle birlikteyiz. Fiyatın 150 liraya çıkması talebini önce İzmir'de, sonra Ankara'da, Büyük Millet Meclisi'nde Cumhuriyet Halk Partisi tarafından dillendireceğiz. Üreticinin, köylünün, çiftçinin yanındayız. Biz onlara güveniyoruz. Onlar ürettikleri ürünün arkasında durmak istiyorlar. Daha çok üretmek, daha çok kazanmak istiyorlar. Devletin, iktidarın bu sese kulak vermesini talep ediyoruz" diye konuştu.

Kaynak: ANKA
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