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CHP İzmir İl Başkanlığı, İzmir Valiliği'ne tepki gösterdi - Son Dakika
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CHP İzmir İl Başkanlığı, İzmir Valiliği'ne tepki gösterdi

CHP İzmir İl Başkanlığı, AKP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ'ın karşılama töreni için havaalanında sahne kurulmasına izin veren İzmir Valiliği'ne tepki gösterdi. Açıklamada, valiliğin parti devleti kafasıyla hareket ettiği ve eşitlik ilkesine uymadığı belirtildi. CHP, İzmir Valiliği'ni tarafsızlığa ve sorumlular hakkında işlem yapmaya davet etti.

CHP İzmir İl Başkanlığı, İzmir Valiliği\'ne tepki gösterdi
21.01.2024 - 11:33,
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CHP İzmir İl Başkanlığı, AKP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak duyurulmasının ardından kente gelen Hamza Dağ'ı karşılamak için havaalanında sahne kurulmasına tepki gösterdi. Açıklamada, "İzmir Valiliği devletin kurumudur. Valilik parti devleti kafasıyla, iktidar korkusuyla veya yandaşlığıyla hareket edemez" denildi.

CHP İzmir İl Başkanlığı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in genel başkan seçilmesinin ardından İzmir'e yapacağı ilk ziyaret öncesi karşılama töreni için havaalanı içinde sahne kurulmasına izin vermeyen ancak AKP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ'ın karşılama töreni için AKP'ye sahne kurulma izin veren İzmir Valiliği'ne tepki gösterdi.

"BİZE YASAK DENİLDİ"

CHP İzmir İl Başkanlığından bugün yapılan yazılı açıklama şöyle:

"Adaletin, eşitliğin, liyakatin ve devletin tarafsızlığının mumla arandığı AKP iktidarlarında, parti devleti zihniyetinin valilikleri ele geçirdiğine İzmir'de bir kez daha şahit olduk.7 Kasım 2023 tarihinde, Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel'i genel başkanlığa seçilmesinin ardından İzmir'e ilk gelişi esnasında, örgütümüz ve İzmirliler ile birlikte İzmir Adnan Menderes Havalimanı VIP çıkışında karşılamıştık. Bu karşılamaya katılan vatandaşlarımıza, Sayın Genel Başkanımızın seslenebilmesi için de mobil bir sahne kurmak istedik. Bu sahnenin kurulması ve genel başkanımızın İzmirlilere seslenmesi, "havaalanında sahne kurulamayacağı ve İzmir Valiliğinin yasaklaması" gerekçesiyle emniyet görevlilerimizce engellendi. Sahnenin kurulma sebebinin kısa bir karşılama ve teşekkür konuşmasından ibaret olduğu tarafımızca ifade edilmiş olsa da, küçük bir sahnenin ve ses sisteminin kurulmasına "yasak" gerekçesiyle izin verilmedi.Önce havaalanı sorumlu müdürleri ile ardından da İzmir Valimize vekalet eden Sayın Vali Yardımcımızla görüşmelerimizde de aynı gerekçe ile organizasyonumuz izin verilmemiş, engellenmişti. O gün koyulan yasağa uymuş, devletin valiliğinin sözüne güvenmiş, saygı göstermiştik.

"SAATLERCE ALANI KULLANDILAR"

Ancak gördük ki, AKP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayının 20 Ocak 2024 tarihinde İzmir havaalanında karşılanması için büyük bir sahne, tamda VIP alanı çıkışına kurulmuştu. Türkiye Cumhuriyetinin Ana Muhalefet Lideri ve CHP Genel Başkanı için istenen izin, İzmir Valiliğince "yasak" denilerek verilmemiş ama aynı Valilik AKP'li bir büyükşehir belediye başkan adayına, aynı alanda saatlerce kullanılan büyük sahneye bakıldığında " Size Yasak Yok. Sahne kurup miting yapabilirsiniz" denmiştir. Üstelik o alanda cumhur ittifakı il başkanları, milletvekilleri konuşmalar yapmış, sahne saatlerce o alanda kullanılmıştır.

"İZMİR VALİLİĞİNİ TARAFSIZLIĞA VE SORUMLULAR HAKKINDA İŞLEM YAPMAYA DAVET EDİYORUZ"

İzmir Valiliği devletin kurumudur. Valilik parti devleti kafasıyla, iktidar korkusuyla veya yandaşlığıyla hareket edemez. Yasak varsa herkese uygulanmalı, yoksa herkese aynı imkan verilmelidir. Devlet kurumuna ve yöneticilerine yakıştıramadığımız bu tavır, yaklaşan yerel seçimler içinde bizleri kaygılandırmaktadır. Seçim çalışmaları ve propaganda sürecinde iktidardan yana tavır alacak bir Valilik, İzmir'de seçim sürecinin gergin geçmesine, adaletsizliklere ve eşitsizliğe yol açacaktır.Şimdi havaalanı konusundaki bu ayrımcılığın sebebi ile ilgili açıklamayı ve Valiliğin tüm siyasi partilere eşit mesafede olup olmadığına ilişkin cevabını beklemekteyiz. Aynı tavrın devamıyla iktidar partisinin desteklendiği, İzmir'de iktidar olan partimize yasaklar koyulmaya çalışıldığı bir sürece izin vermeyeceğimizi tüm kamuoyu ile paylaşıyor, İzmir Valiliğini tarafsızlığa ve sorumlular hakkında gerekli işlemleri yapmaya davet ediyoruz."

Kaynak: ANKA
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