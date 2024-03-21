CHP Milletvekili Mahir Polat, açıkladığı tutarda maddi hata yaptığını belirtti - Son Dakika
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CHP Milletvekili Mahir Polat, açıkladığı tutarda maddi hata yaptığını belirtti

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CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat, bugün düzenlediği basın toplantısında "vurgun" iddiasıyla ilgili açıkladığı tutarda maddi hata yaptığını bildirdi.  Polat, “Sabah yaptığımız basın toplantımızda açıklamalar içerisinde maddi hesap hatası yaparak 1 trilyon 820 milyar demiştik. Oysa doğrusu 1 milyar 820 milyon olarak geçmesi gerekiyordu. Eski parayla yaptığımız 1 katrilyon 820 trilyon ise eski rakamlara göre doğru rakamdır.” dedi.

21.03.2024 18:51  Güncelleme: 19:42
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CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat, bugün düzenlediği basın toplantısında "vurgun" iddiasıyla ilgili açıkladığı tutarda maddi hata yaptığını bildirdi.  Polat, "Sabah yaptığımız basın toplantımızda açıklamalar içerisinde maddi hesap hatası yaparak 1 trilyon 820 milyar demiştik. Oysa doğrusu 1 milyar 820 milyon olarak geçmesi gerekiyordu. Eski parayla yaptığımız 1 katrilyon 820 trilyon ise eski rakamlara göre doğru rakamdır." dedi.

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CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat, bugün düzenlediği basın toplantısında açıkladığı "vurgun" iddiasıyla ilgili açıkladığı tutarda düzeltme yaptı. Polat, "Sabah yaptığımız basın toplantımızda açıklamalar içerisinde maddi hesap hatası yaparak 1 trilyon 820 milyar demiştik. Oysa doğrusu 1 milyar 820 milyon olarak geçmesi gerekiyordu. Eski parayla yaptığımız 1 katrilyon 820 trilyon ise eski rakamlara göre doğru rakamdır." dedi.

Polat, saban düzenlediği basın toplantısında, AKP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ, Bayraklı Belediye Başkan adayı Bilal Kırkpınar ve Karşıyaka Belediye Başkan adayı İsmail Çiftçioğlu'nun "dahil olduğunu" öne sürdüğü, Kemalpaşa'da "geçen bir yolsuzluk ve usulsüzlük dosyasıyla ilgili" iddialarda bulunmuştu.

Polat, açıklamasıyla ilgili ANKA Haber Ajansı'na düzeltme yaptı. Polat açıklamasında, "Sabah yaptığınız basın toplantımızda açıklamalar içerisinde maddi hesap hatası yaparak 1 trilyon 820 milyar demiştik. Oysa doğrusu 1 milyar 820 milyon olarak geçmesi gerekiyordu. Eski parayla yaptığımız 1 katrilyon 820 trilyon ise eski rakamlara göre doğru rakamdır." ifadelerini kullandı.

CHP Milletvekili Mahir Polat, açıkladığı tutarda maddi hata yaptığını belirtti
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel CHP Milletvekili Mahir Polat, açıkladığı tutarda maddi hata yaptığını belirtti - Son Dakika

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