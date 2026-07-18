CHP Kadın Kolları Başkanı Gülsever'den İzmir'de Dayanışma Ziyaretleri - Son Dakika
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CHP Kadın Kolları Başkanı Gülsever'den İzmir'de Dayanışma Ziyaretleri

18.07.2026 22:05  Güncelleme: 23:05
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CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Ayten Gülsever, İzmir'de tutuklu eski il başkanı Şenol Aslanoğlu'nun ailesi ile eski belediye başkanı Tunç Soyer'in eşi ve kızını ziyaret ederek dayanışma mesajı verdi.

(ANKARA)- CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Ayten Gülsever, tutuklu eski CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu'nun ailesi ile tutuklu eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in eşi Neptün Soyer ve kızı avukat Defne Soyer'i ziyaret etti.

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Ayten Gülsever, beraberindeki CHP İzmir İl Kadın Kolları Başkanı Nilay KökKılınç ve Kadın Kolları Merkez Yönetim Kurulu üyeleri Çiğdem Akyüz ile Zuhal Mercan'la birlikte İzmir'de dayanışma ziyaretlerinde bulundu. Heyet, tutuklu bulunan eski CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu'nun ailesiyle bir araya gelirken, ardından önceki dönem İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in eşi Neptün Soyer ve kızı avukat Defne Soyer'i ziyaret etti.

Gülsever, ziyaretlerin ardından yaptığı açıklamada, dayanışmanın ve yol arkadaşlığının önemine vurgu yaparak, adalet, hukuk ve demokrasi mücadelesini sürdüreceklerini ifade etti. Soyer ailesine destek mesajı veren Gülsever, Tunç Soyer'in özgürlüğüne kavuşması ve ailesiyle yeniden bir araya gelmesi temennisinde bulundu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel CHP Kadın Kolları Başkanı Gülsever'den İzmir'de Dayanışma Ziyaretleri - Son Dakika

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