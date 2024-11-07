CHP Kadın Kolları Duruşma Açıklaması - Son Dakika
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CHP Kadın Kolları Duruşma Açıklaması

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Asu Kaya, Narin Güran cinayeti davasında yargılama sürecini değerlendirdi, mahkeme objektif çalışıyor.

07.11.2024 17:23
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HABER: AHMET ÜN/ KAMERA: İSMET MİKAİLOĞULLARI

(DİYARBAKIR) - CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya, Narin Güran cinayeti davasında duruşmaya ara verildiği sırada Diyarbakır Adliyesi önünde açıklama yaptı. Kaya, "Gördüğümüz kadarıyla mahkeme heyeti objektif davranmaya çalışıyor. Sanıkları objektif bir şekilde dinlemeye gayret ediyor. Diğer tespitlerimizi daha sonra paylaşacağız" dedi.

Narin Güran cinayeti davası, Diyarbakır 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye devam ediyor. Duruşmada ilk olarak tutuklu sanık Nevzat Bahtiyar ve tutuklu ağabeyi Enes Güran konuştu. Duruşmaya bir saat ara verildi. Duruşma arasında Diyarbakır Adliyesi önünde açıklama yapan CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya, şunları söyledi:

"Yargılama devam ediyor. Şu ana kadar iki sanık dinlendi. Diğer iki sanık olan anne ve amca henüz dinlenmedi. Duruşmaya girerken de ifade ettiğimiz üzere aslında iddianamenin çok da dışında fazla bir şey söylenmediğini gördük. Tamamıyla iddianame çerçevesinde devam ediyor. Sanıklar iddianamede daha önceki ifadelerinde ne varsa onları ifade ettiler. Biz burada takip etmeye devam edeceğiz elbette. Şu an için yargı süreci devam ettiğinden daha detaylı fikir beyanını henüz erken buluyoruz. Sonrasında tekrar değerlendireceğiz."

Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Kaya, "Gördüğümüz kadarıyla mahkeme heyeti objektif olarak davranmaya çalışıyor. Sanıkları objektif bir şekilde dinlemeye gayret ediyor. Diğer tespitlerimizi daha sonra paylaşacağız" dedi.

Kaya, sanıklara işkence yapıldığı iddiasına ilişkin ise "Şimdiye kadar hiçbir şekilde böyle bir başvuruları yok. Dönemin Baro Başkanı Nahit Bey'e böyle bir isnatları bulundu. Ama herhangi bir başvuruları yok. Bu konuda bir kere sözlü görüşmeleri olmuş. Ama herhangi bir resmi başvuruları hiçbir şekilde ne baroya ne de savcılığa yok. Orada da iddialarını sürdürmediler" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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