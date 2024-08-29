CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya, Narin Güran'ın ailesini ziyaret etti - Son Dakika
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CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya, Narin Güran'ın ailesini ziyaret etti

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CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya, Diyarbakır'da kaybolan Narin Güran'ın ailesini ziyaret ederek destek mesajını iletti. Aileye umut verici açıklamalar yapıldığını belirten Kaya, Narin'in olumlu bir haberini beklediklerini söyledi.

29.08.2024 14:00
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AHMET ÜN

(DİYARBAKIR) - CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya, Diyarbakır'da kaybolan Narin Güran'ın ailesini ziyaret etti. Aileye destek mesajını ileten Kaya, "İnşallah Narin'in bugün yarın olumlu bir haberini almak istiyoruz. Tüm Türkiye, 85 milyon bekliyor. Komutanımızın çok umut verici açıklamaları oldu. Yüreklerimize adeta bir avuç su serpti. Hep birlikte gelecek güzel haberi bekleyeceğiz" dedi.

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesindeki kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde ikamet eden Güran ailesinin 8 yaşındaki kızları Narin'den 21 Ağustos günü evinden ayrılıp gittiği Kur'an kursundan sonra bir daha haber alınamadı. Narin için arama çalışmaları 9'uncu gününe girerken, CHP Kadın Kolları Başkanı Asu Kaya, aileye destek ziyaretinde bulundu.

Narin'in amcası Ali Rıza Güran ile görüşen Kaya, Narin'den gelecek güzel haberi hep birlikte beklediklerini söyledi. Sosyal medyada objektif bilgiye dayanmayan açıklamalar yapılmaması için çağrıda bulunan Kaya, "Bu, aileyi de çok üzüyor. Bir yandan Narin için beklerken, Narin için umudunu korumaya çalışan aile, spekülatif haberlerle daha da yıpranıyor. Gözleriniz doluyor, Narin için kaygı duyuyorsunuz. Biz sizin üzüntünüzü almaya geldik. İnşallah Narin'in bugün yarın olumlu bir haberini almak istiyoruz. Tüm Türkiye, 85 milyon bekliyor. Komutanımızın çok umut verici açıklamaları oldu. Yüreklerimize adeta bir avuç su serpti. İnşallah hep birlikte gelecek güzel haberi bekleyeceğiz" dedi.

Güran ailesi, CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Kaya ve beraberindeki heyete destek ziyaretinden dolayı teşekkürlerini iletti.

Kaynak: ANKA

Diyarbakır, İnsan Hakları, Politika, Güncel, Son Dakika

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