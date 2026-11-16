CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Gülsever, 4 milyon genç işsizliğe tepki gösterdi - Son Dakika
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CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Gülsever, 4 milyon genç işsizliğe tepki gösterdi

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CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Gülsever, 4 milyon genç işsizliğe tepki gösterdi
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CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Ayten Gülsever, 4 milyon genç işsiz olduğunu belirterek hiçbir gencin umutsuzluğa, hiçbir ailenin çaresizliğe mahkûm edilmesini kabul etmediğini söyledi. Gülsever, gençlere aydınlık bir gelecek borçlu olduğumuzu ifade etti.

(ANKARA) - CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Ayten Gülsever, "Bu ülkenin hiçbir gencinin umutsuzluğa, hiçbir ailesinin çaresizliğe mahküm edilmesini kabul etmiyorum. Çünkü çocuklarımıza ve gençlerimize borcumuz hayallerini evlere hapsetmeyen, emeklerinin karşılığını alabildikleri, umutla yaşayabilecekleri aydınlık bir gelecek kurmaktır" dedi.

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Ayten Gülsever, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"4 milyon genç işsiz… Bu, yalnızca bir istatistik değil; yarım kalan hayatlar, çekmecelerde bekleyen diplomalar, gerçekleşemeyen hayaller, kendi ayakları üzerinde duramayan gençler demek. Evladının geleceğini düşünmekten geceleri uyuyamayan anne babalar, çaresizliğini içine gömen aileler demek. CHP Kadın Kolları Genel Başkanı olarak, bu ülkenin hiçbir gencinin umutsuzluğa, hiçbir ailesinin çaresizliğe mahküm edilmesini kabul etmiyorum. Çünkü çocuklarımıza ve gençlerimize borcumuz hayallerini evlere hapsetmeyen, emeklerinin karşılığını alabildikleri, umutla yaşayabilecekleri aydınlık bir gelecek kurmaktır."

Kaynak: ANKA
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