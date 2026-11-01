CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Gülsever, 69 bin 391 ihlale karşı etkin koruma istedi - Son Dakika
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CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Gülsever, 69 bin 391 ihlale karşı etkin koruma istedi

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CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Gülsever, 69 bin 391 ihlale karşı etkin koruma istedi
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CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Ayten Gülsever, koruma kararlarının 69 bin 391 kez ihlal edildiğini belirterek etkin koruma çağrısı yaptı. Gülsever, kadınları öldükten sonra sayan değil yaşarken koruyan bir düzen kurulması gerektiğini söyledi.

(ANKARA) - CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Ayten Gülsever, koruma kararlarının 69 bin 391 kez ihlal edildiğini belirterek, "Kadınlar kAğıt üzerindeki kararlarla değil, etkin korumayla yaşar. Kadınları öldükten sonra sayan değil, yaşarken koruyan bir düzen kurmak zorundayız" ifadelerini kullandı.

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Ayten Gülsever, yazılı açıklamasında, koruma kararlarının 69 bin 391 kez ihlal edildiğini belirterek, bu tablonun kadınların yaşam güvenliği açısından ağır bir tehdit oluşturduğunu ifade etti.

Koruma kararı almasına rağmen ölüm korkusuyla yaşayan kadınların durumunun ciddi bir sistem sorununa işaret ettiğini belirten Gülsever, "Bir kadın koruma kararı aldığı halde hala ölüm korkusuyla yaşıyorsa orada yalnızca şiddet değil, ciddi bir sistem sorunu vardır. Kadınlar kağıt üzerindeki kararlarla değil, etkin korumayla yaşar. Artık kadınlara sabretmeyi, susmayı, kaçmayı değil; şiddet uygulayanlara hesap vermeyi öğretmek zorundayız" ifadelerini kullandı.

Kadınların yaşam hakkının pazarlık konusu yapılamayacağını, hiçbir ihmalin ve bahanenin arkasına sığınılamayacağını vurgulayan Gülsever, "Kadınları öldükten sonra sayan değil, yaşarken koruyan bir düzen kurmak zorundayız. Susmayacağız. Vazgeçmeyeceğiz. Kadınların yaşam hakkı için mücadele edeceğiz! Yeter artık!" değerlendirmesini yaptı.

Kaynak: ANKA
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