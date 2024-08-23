CHP Kadın Kolları için İçerik Geliştirme Çalıştayı Düzenlenecek - Son Dakika
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CHP Kadın Kolları için İçerik Geliştirme Çalıştayı Düzenlenecek

CHP Kadın Kolları için İçerik Geliştirme Çalıştayı Düzenlenecek

CHP Parti Okulu ve CHP Kadın Kolları Genel Başkanlığı, Kadın Kolları kademelerine yönelik yeni eğitim maratonu için İçerik Geliştirme Çalıştayı düzenleyecek.

23.08.2024 18:11
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(ANKARA) - CHP Parti Okulu ve CHP Kadın Kolları Genel Başkanlığı, Kadın Kolları kademelerine yönelik yeni eğitim maratonu için İçerik Geliştirme Çalıştayı düzenleyecek.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Parti Okulu ve CHP Kadın Kolları Genel Başkanlığı, yeni dönemde partinin Kadın Kolları Başkanları ve Yönetim Kurulu üyelerine yönelik hazırlayacağı eğitimler için İçerik Geliştirme Çalıştayı düzenleyecek. CHP Parti Okulu eğitmenleri, akademisyenler ve uzmanların yanı sıra; kadın kolları kademelerinde görev yapan yöneticilerin de yer alacağı Çalıştay, 25 Ağustos Pazar Günü saat 10.00'da Ankara'da gerçekleştirilecek.

CHP Parti İçi Eğitim Sorumlusu Özcan Baripoğlu, Kadın Kolları yöneticilerine yönelik bu eğitimin bir başlangıç olduğunu, eğitimlerin Cumhuriyet Halk Partisi'nin değişim ve yenilenme dinamiğinin yansıması olarak bütün örgütsel unsurları kapsayacak şekilde genişletileceğini ifade etti.

Gerçekleştirilecek çalıştayda, Kadın Kolları Eğitimleri için yeni yaklaşımlar geliştirilerek, istenilen kazanımlar çerçevesinde yeni eğitim modülünün başlıklarının belirlenmesi planlanıyor.

Kaynak: ANKA

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