CHP Kadın Kolları İttifak Görüşmeleri

(ANKARA) - CHP Kadın Kolları heyeti, Saadet, DEM, DEVA ve Gelecek Partisi genel merkezlerinde temaslarda bulunarak parti liderleriyle biraraya geldi.

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya ve Kadın Kolları Genel Sekreteri Armağan Akyüz, çeşitli siyasi partileri ziyaret etti.

Heyet, Saadet Partisi, DEM Parti, DEVA Partisi ve Gelecek Partisi genel merkezlerinde görüşmeler yaptı. Ziyaretlerde parti temsilcileriyle güncel siyasi gelişmeler üzerine değerlendirmelerde bulunulurken, DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ile Tuncer Bakırhan ve Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan ile görüşüldü.