CHP Kadın Kolları MYK Üyelerine Eğitim Verdi

(ANKARA) - CHP Parti Okulu bünyesinde Kadın Kolları MYK üyelerine yönetici eğitimi verildi. Toplantıya, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da katıldı.

CHP Parti Okulu eğitimlerine yeniden başladı. İlk eğitim, Kadın Kolları MYK üyelerine verildi. MYK üyelerine verilen yönetici eğitimi toplantısına, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da katıldı.

Verilen eğitime ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan, Eğitim Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, şunları kaydetti:

"CHP Parti Okulu bugün yeniden eğitimlerine başladı. Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun katılımıyla ilk yönetici eğitimimizi Kadın Kolları MYK üyelerimize verdik. Bu anlamlı başlangıcı Olcay Baykal ve değerli eğitmenimiz Hamdiye Şen'in anısına adadık. Emeği geçen tüm eğitmenlerimize ve Parti Okulu çalışanlarımıza teşekkür ediyorum."