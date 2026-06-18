CHP Kadın Kolları'ndan Asu Kaya'ya Destek - Son Dakika
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CHP Kadın Kolları'ndan Asu Kaya'ya Destek

18.06.2026 15:09
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74 Kadın Kolları İl Başkanı, Asu Kaya'nın görevden alınmasına tepki gösterdi ve desteklerini açıkladı.

(ANKARA) - CHP'nin 74 Kadın Kolları İl Başkanı yaptıkları ortak açıklamayla, CHP Merkez Yönetim Kurulu kararıyla Asu Kaya'nın Kadın Kolları Genel Başkanlığı'ndan alınmasına tepki gösterdi. Açıklamada, "Biz bu partiyi saray yargısına teslim etmedik, sizin gibi atanmışlara da asla teslim etmeyeceğiz. Bizim Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel, Kadın Kolları Genel Başkanımız ise örgütün büyük desteğiyle sandıktan bileğinin hakkıyla çıkan Sayın Asu Kaya'dır" denildi.

CHP'nin 74 Kadın Kolları İl Başkanı yaptıkları ortak açıklamada, Osmaniye Milletvekili Asu Kaya'nın Kadın Kolları Genel Başkanlığı görevinden MYK kararıyla alınmasına tepki göstererek, şunları kaydetti:

"CHP kadın örgütü, gücünü mahkeme koridorlarının karanlık dehlizlerinden ya da saray yargısının sipariş kararlarından değil; sandıktan, emekten ve kurultay delegelerinin hür iradesinden alır. Bugün, butlan gibi hukuki kılıfların arkasına gizlenerek, örgütün helal oylarıyla seçilmiş Kadın Kolları Genel Başkanımız Sayın Asu Kaya ve Merkez Yönetim Kurulu üyelerimizi görevden aldığını sanan gayrimeşru güruha sesleniyoruz:"

Sarayın adaletsiz yargı mekanizmalarıyla iş birliği yaparak, bir hukuk garabetinin arkasına sığınarak kurduğunuz o çakma, atanmış butlan yönetimini kökten reddediyoruz. Sizin ne kadın örgütü nezdinde ne de milletin vicdanında zerre kadar meşruiyetiniz yoktur. Seçim sandığından çıkarmayıp, kadınların emeğini, alın terini yargı oyunlarıyla gasp etmeye yeltenen bu atanmış yapı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu 102 yıllık Cumhuriyet Halk Partimizin mücadele tarihine kara bir leke olarak geçecektir.

Saray yargısının lütfettiği kararlarla kadın örgütünün iradesine çökmeye çalışan butlan yönetimi, örgüt iradesini gasp eden bir kayyım zihniyetinden farksızdır. Biz bu partiyi saray yargısına teslim etmedik, sizin gibi atanmışlara da asla teslim etmeyeceğiz. 'Onun yerine arkadaşımızı atadık' diyen o sözde yönetimi ve onların atadığı sipariş yönetimleri ellerimizin tersiyle itiyoruz.

Bizim Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel, Kadın Kolları Genel Başkanımız ise örgütün büyük desteğiyle sandıktan bileğinin hakkıyla çıkan Sayın Asu Kaya'dır. Biz CHP Kadın Kolları İl Başkanları olarak, biat kültürünün atanmış piyonlarını dün de tanımadık bugün de tanımayacağız. Örgüt iradesine darbe vurarak bizi yıldırabileceğini, sesimizi kısabileceğini sananlar bilsin ki; bizi sokk sokak, meydan meydan büyüyen bu inanç, faşizan dayatmalarınız karşısında daha da devleşecek. Attığınız her kirli adım, kurduğunuz her kumpas bizi birbirimize daha sıkı kenetleyecek. Karşınızdaher daim çelikten bir kadın iradesi bulacaksınız. Bugün dünden daha güçlüyüz, bugün dünden çok daha kararlıyız."

Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Yerel Yönetim, Politika, Güncel, Kadın, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP Kadın Kolları'ndan Asu Kaya'ya Destek - Son Dakika

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