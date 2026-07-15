CHP Kadın Kolları'ndan Tarım İşçilerine Destek - Son Dakika
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CHP Kadın Kolları'ndan Tarım İşçilerine Destek

15.07.2026 13:53
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Ayten Gülsever, Sincan'da mevsimlik tarım işçilerini ziyaret etti, sosyal devletin önemine vurgu yaptı.

(ANKARA) - CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Ayten Gülsever, Sincan Germeç'te mevsimlik tarım işçilerini ziyaret ederek, "Sosyal devlet kürsülerde, boş söylemlerde değil, tarlada çamurun içinde, emekçinin yanı başında ve o çocuğun geleceğini güvence altına aldığında kendini gösterir. Cumhuriyet Halk Partisi Kadın Kolları olarak, toprağa alın teri döken tüm emekçilerimizin, kadınlarımızın ve çocuklarımızın sesi olmaya devam edeceğiz" dedi.

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Ayten Gülsever, MYK üyeleri Elmas Kübra Karaca Demirci, Dilay Sayar ve CHP Ankara İl yöneticilerinden oluşan heyet ile Ankara'nın Sincan ilçesine bağlı Germeç bölgesinde mevsimlik tarım işçilerini kaldıkları çadırlarda ziyaret etti.

Gülsever, tarım işçilerinin yaşadıkları sorunlara işaret ederek, Valiliğin elektrik, su ve kanalizasyon altyapısını sağlamadığını, İl Sağlık Müdürlüğü'nün mobil sağlık ekiplerinin hizmetinin bölgeye gelmediğini, Milli Eğitim Bakanlığı'nın telafi eğitim planlamayıp eğitim merkezleri oluşturmadığını ifade etti. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nı çocuk, kadın ve yaşlılara yönelik sosyal hizmet sağlamadığını kaydeden Gülsever, bu konularla ilgili yetkilileri göreve çağırdı.

"KADINLARIN İNSANCA ÇALIŞMA VE YAŞAMA HAKKI ERTELENEMEZ"

Ziyaret sırasında mevsimlik tarım işçisi kadınların sorunlarını dinleyen Gülsever, şu açıklamalarda bulundu:

"Bugün burada, Sincan Germeç'te tanık olduğumuz tablo sosyal devlet ilkesinin yok sayıldığının bir kanıtıdır. Unutulmamalıdır ki, soframıza gelen her lokmanın ardında burada toprağa dökülen, görünmeyen bir kadın emeği, bir insan emeği var. Mevsimlik tarım işçileri yalnızca hasat zamanı hatırlanacak, iş bitince kaderine terk edilecek insanlar değildir. Yaklaşık 100 çocuğumuz burada akranları gibi okula gitmek yerine tarlada hijyen kurallarının olmadığı çadırlarda sağlıksızca büyüyor. Çocukların eğitim hakkı, kadınların insanca çalışma ve yaşam hakkı, emekçilerin güvenli barınma hakkı hiçbir gerekçeyle ertelenemez. Sosyal devlet kürsülerde, boş söylemlerde değil, tarlada çamurun içinde, emekçinin yanı başında ve o çocuğun geleceğini güvence altına aldığında kendini gösterir. Cumhuriyet Halk Partisi Kadın Kolları olarak, toprağa alın teri döken tüm emekçilerimizin, kadınlarımızın ve çocuklarımızın sesi olmaya devam edeceğiz."

Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Politika, Güncel, Sincan, Tarım, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP Kadın Kolları'ndan Tarım İşçilerine Destek - Son Dakika

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