CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, Pınarbaşı'nda seçimlerin yenilenmesi kararına itiraz edecek

CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, Pınarbaşı'nda seçimlerin yenilenmesi kararına ilişkin, "İlçe seçim kurulunun aldığı karar tamamen siyasi olup, millet iradesinin gasp edilmesidir. Kararın gerekçesine bakıldığında bu çok net bir şekilde görülmektedir. Yarın il seçim kuruluna itirazımızı yapacağız" dedi.
Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde resmi olmayan sonuçlara göre CHP'nin belediye başkan adayı Deniz Yağan 5 bin 82 oyla seçimleri önde bitirdi. MHP'li yetkililer de sonucun ardından mühürsüz pusulaların olduğu iddiasıyla seçimin iptali için İlçe Seçim Kurulu'na başvurdu. Yapılan başvuruyu değerlendiren İlçe Seçim kurulu, 6 'evet', 1 'ret' oyuyla seçimlerin yenilenmesine karar verdi. Seçimlerin ise 2 Haziran'da tekrarlanacağı öğrenildi.
CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, X hesabından yaptığı açıklamayla İlçe Seçim Kurulu'nun seçimin tekrarlanması kararına yarın İl Seçim Kurulu'na giderek itiraz edeceklerini açıkladı. Genç'in sosyal medya hesabından paylaştığı mesaj şöyle:
"Pınarbaşı halkının özgür iradesi ile kullandığı oylarla seçimi kazandık. Seçimin başından sonuna aradaki fark yüzde 2'nin altına hiç düşmedi. Pınarbaşı ilçe seçim kurulunun aldığı karar tamamen siyasi olup millet iradesinin gasp edilmesidir. Kararın gerekçesine bakıldığında bu çok net bir şekilde görülmektedir. Yarın il seçim kuruluna itirazımızı yapacağız. Bu yanlış kararın il seçim kurulundan döneceğine inancımız tam."
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