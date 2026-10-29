CHP Koordinatörü Tekin tüm partilerden yolsuzluk iddialarında denetim istedi - Son Dakika
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CHP Koordinatörü Tekin tüm partilerden yolsuzluk iddialarında denetim istedi

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CHP Koordinatörü Tekin tüm partilerden yolsuzluk iddialarında denetim istedi
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CHP Koordinatörü Gürsel Tekin, yolsuzluk iddialarına ilişkin tüm partilere disiplin ve denetim mekanizmalarını işletme çağrısı yaptı. Tekin, kimsenin siyasi kimliğinin arkasına saklanarak sorgulanamaz olmaması ve hesap verebilirliğin herkes için aynı olması gerektiğini belirtti.

(ANKARA) - CHP Türkiye Koordinatörü Gürsel Tekin, "Bir partinin mensubu hakkında ciddi iddialar varsa, o parti kendi denetim mekanizmalarını işletmeli; iddialar şeffaf biçimde incelenmeli, suçluluğu kanıtlananlar hukuk çerçevesinde hesap vermelidir. Hiç kimse peşinen suçlu ilan edilmemeli ama hiç kimse de siyasi kimliğinin arkasına saklanarak sorgulanamaz hale gelmemelidir" dedi.

CHP Türkiye Koordinatörü Gürsel Tekin, yazılı bir açıklama yaparak siyasi partilere, hakkında yolsuzluk iddiaları olan üyeleri için disiplin ve denetim mekanizmalarını işletme çağrısında bulundu. Yolsuzluk iddialarının yalnızca bir partinin meselesi olmadığını belirten Tekin, "Bütün siyasi partilere soruyoruz: sizin iç hukukunuz, etik kurallarınız, vicdanınız nerede? Bu mesele yalnızca bir partinin değil, bütün siyasi partilerin meselesidir" ifadelerini kullandı.

Kimsenin dokunulmaz alanının olmaması gerektiğini vurgulayan Tekin, "Söz konusu iddialar, yolsuzluk şüpheleri ve çıkar ilişkileri olduğunda neden herkes kendi kapısının önünü süpürmekten kaçınıyor? Başkasının hatasını kürsülerden haykıranlar, kendi teşkilatlarında aynı sorular gündeme geldiğinde neden susuyor? Dün birbirini suçlayanlar bugün sessizse, kendi mensupları hakkındaki iddialar karşısında disiplin ve denetim mekanizmaları işletilmiyorsa, milletin sormaya hakkı yok mu? Neden hesap sorulmuyor? Neden şeffaflık sağlanmıyor?

Neden herkes önce kendi evinin içindekileri sorgulamıyor? Yoksa siyasette partiler ayrı, ama birbirlerini rahatsız etmeme konusunda ortak bir sessizlik mi var" dedi.

"HESAP VEREBİLİRLİK HERKES İÇİN AYNI OLMALI"

Açıklamasının bir suçlama anlamına gelmediğini, bütün siyasi partilerin açıkça cevaplaması gereken ciddi bir soru olduğunu söyleyen Tekin, şunları kaydetti:

"Çünkü hukuk, kişiye göre değişmez. Ahlak, parti rozetine göre şekil değiştirmez. Dürüstlük, yalnızca rakibin hatasını anlatırken hatırlanacak bir değer değildir. Bir partinin mensubu hakkında ciddi iddialar varsa, o parti kendi denetim mekanizmalarını işletmeli; iddialar şeffaf biçimde incelenmeli, suçluluğu kanıtlananlar hukuk çerçevesinde hesap vermelidir. Hiç kimse peşinen suçlu ilan edilmemeli ama hiç kimse de siyasi kimliğinin arkasına saklanarak sorgulanamaz hale gelmemelidir.

Bu millet siyasetçilerine imtiyaz değil, güven verdi. Makam değil, sorumluluk verdi. Vatandaş geçim sıkıntısıyla mücadele ederken, gençler gelecek kaygısı yaşarken, emekli geçinmenin hesabını yaparken; siyasetteki her türlü çıkar ilişkisi iddiasının üzerine kararlılıkla gidilmesini istemek en doğal hakkımızdır. Bizim sorumuz bütün partileredir: kendi içinizde hesap verebilirliği sağlayamıyorsanız, halka adaleti nasıl anlatacaksınız?

Artık rozetlerin arkasına saklanma değil, hesap verme zamanıdır. Kimse unutmasın: milletin güveni, hiçbir siyasi partinin tapulu malı değildir. O güveni korumak, sözle değil, gerektiğinde kendi mensuplarını da sorgulayabilmekle mümkündür. Partileriniz farklı olabilir. Ama hukuk, ahlak ve hesap verebilirlik herkes için aynı olmalıdır."

Kaynak: ANKA
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