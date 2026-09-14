CHP kurultay davasında temyizden feragat etti, kararın kesinleşmesini istedi

(ANKARA) - CHP, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi'nin kurultay davasına ilişkin kararına yönelik yapılan temyiz başvurusundan feragat etti. Dilekçede, davacıların da temyiz başvurularından feragat ettiği belirtilerek, "hukuken geçerli temyiz başvurusu kalmadığı" ve "Kurultay sürecini geciktirebileceği" gerekçeleriyle tüm temyiz istemlerinin reddi ve kararın kesinleştirilmesi talep edildi.

CHP vekili Avukat Kadri Gökhan Sultan tarafından Yargıtay 3. Hukuk Dairesi'ne, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi aracılığıyla sunulan 14 Eylül 2026 tarihli dilekçede, CHP'nin daha önce yaptığı temyiz başvurusundan feragat ettiği bildirildi.

Yargıtay 3. Hukuk Dairesi'ne gönderilmek üzere Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi'ne sunulan 14 Eylül 2026 tarihli dilekçede, davacılar Kamile Bahar Önal, Yılmaz Özkanat, Hatip Karaaslan ve Levent Çelik tarafından açılan davaların kabulüne karar verildiği belirtildi.

Dilekçede, CHP'nin daha önceki temyiz başvurusunun "Özgür Özel'in talebiyle" ve dönemin CHP avukatlarınca yapıldığı ifade edildi. Özgür Özel'in karar tarihinde görevden ayrılmış olması nedeniyle yetkisinin bulunmadığı savunulan dilekçede, dönemin avukatları tarafından CHP adına temyiz başvurusu yapıldığı aktarıldı.

Feragat dilekçesinde, şunlar kaydedildi:

"Anılan Mahkeme kararı ile Partinin yönetiminden uzaklaştırılmış ve dolayısıyla yetkisi bitmiş Sayın Özgür Özel'in hukuka uygun düşmeyen (yetkisiz) talimatı ile temyiz yapılmış olmasına karşın; yapılmış temyiz başvuru ve iradesine saygı gösterilmiş ve bugüne değin temyiz başvurusu geri çekilmemiştir. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesinin kararının, dosya kapsamına, somut gerçekliklere ve Adalete uygun nitelikte bir karar olduğu konusunda tarafımızda bir şüphe olmamakla beraber; bu kararın temyiz incelemesinden geçmesi yoluyla Sayın Özgür Özel ve yönetiminde de aynı inanç ve kabullerin oluşabilmesi, kamuoyunda yaratılmış haksız algıların ortadan kaldırılması adına bugüne kadar temyiz başvurusundan feragat edilmemiştir."

Dilekçede, Özgür Özel ve yönetiminin CHP üyeliğinden istifa ederek başka bir parti kurduğu belirtilerek, meşru bir kurultayın hızlı şekilde gerçekleştirilmesi için önceki kararın değiştirilmesi ihtiyacının ortaya çıktığı ifade edildi.

"KURULTAY SÜRECİ GECİKEBİLİR"

Dilekçede, 10 Eylül 2026 tarihli CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısında olağan kurultay takviminin açıklandığı ve kurultayın hızlı şekilde gerçekleştirilmesi yönündeki iradenin ortaya konulduğu belirtildi. Temyiz incelemesinin uzun sürebileceği ve bu durumun kurultay sürecini geciktirebileceği ifade edilen dilekçede, bu nedenle CHP'nin temyiz başvurusundan feragat etme kararı aldığı bildirildi.

DAVACILAR DA TEMYİZDEN FERAGAT ETTİ

Dilekçede, davacılar Kamile Bahar Önal, Yılmaz Özkanat, Hatip Karaaslan ve Levent Çelik'in de temyiz başvurularından feragat ettikleri belirtildi. Bu nedenle davaların kabul edilen bölümleri bakımından hukuken geçerli bir temyiz başvurusu kalmadığı savunularak, tüm temyiz istemlerinin reddedilmesi ve dosyanın Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi'ne gönderilerek kararın kesinleştirilmesi talep edildi.

"FER'İ MÜDAHİLLERİN TEMYİZLERİ DE HUKUKEN GEÇERLİ DEĞİL"

CHP'nin feragat dilekçesinde, CHP yanında davaya katılan fer'i müdahiller tarafından yapılan temyiz başvurularının da hukuken geçerli olmadığı savunuldu. Dilekçede, bu kapsamda Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 66, 68/1 ve 69/1'inci maddelerine, Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'nun 8 Kasım 2017 tarihli kararına ve Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu'nun Akdeniz İnşaat ve Eğitim Hizmetleri A.Ş. kararına atıf yapıldı.

FAHRİ TAŞDELEN'İN BAŞVURUSUNA DA İTİRAZ

Dilekçede, kendisini "asli müdahil" olarak nitelendiren Fahri Taşdelen'in de geçerli bir temyiz başvurusunun bulunmadığı ileri sürülerek, Taşdelen'in müdahillik talebinin Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi'nce 15 Eylül 2025 tarihli duruşmada tefrik edildiği ve mahkemece müdahilliğinin kabul edilmediği belirtildi. Dilekçede ayrıca Taşdelen'in hiçbir zaman kurultay delegesi olmadığı ve kurultaylarda oy kullanma hakkının bulunmadığı ifade edilerek, temyiz başvurusunun hukuken geçerli olmadığı öne sürüldü.

CHP, tüm temyiz istemlerinin feragat nedeniyle reddedilmesini ve dosyanın Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi'ne gönderilerek kararın kesinleştirilmesini talep etti.

NE OLMUŞTU?

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi, 21 Mayıs tarihli kararında, CHP'nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde gerçekleştirilen 38. Olağan Kurultayı'nın "mutlak butlan" ile sakatlandığına ve iptaline hükmetti.

Mahkeme ayrıca, 4-5 Kasım 2023 tarihli kurultay öncesinde görevde bulunan Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu üyelerinin "karar kesinleşinceye kadar" tedbiren görev üstlenmelerine/göreve iade edilmelerine karar verdi.

Kararın temyiz edilmesinin ardından dosya, 20 Temmuz Pazartesi günü başlayan adli tatil öncesinde, 17 Temmuz Cuma günü temyiz incelemesi yapılmak üzere Yargıtay 3. Hukuk Dairesi'ne gönderildi.