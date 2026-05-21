Ana muhalefete butlan, demokrasiye darbe

(ANKARA) - Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nın iptaline ilişkin karara tepki göstererek, "Ana muhalefete butlan, demokrasiye darbedir; kabul edilemez" diye açıklama yaptı.

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Merkez Yönetim Kurulu, "Ana muhalefete butlan, demokrasiye darbedir; kabul edilemez" başlıklı yazılı açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye demokrasisi karanlık bir eşikten geçmektedir. CHP'nin 38'inci Olağan Kurultayı ile 21'inci Olağanüstü Kurultayı'nın iptali istemiyle açılan davada, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36'ncı Hukuk Dairesi tarafından verilen 'tedbirli mutlak butlan' kararı, açıkça hukukun siyasete alet edilmesidir. Bu karar, mevcut parti yönetimini anti-demokratik yollarla uzaklaştırma ve ana muhalefeti yargı eliyle dizayn etme operasyonudur. Mahkemenin bu kararının; Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'seçim startı' olarak yorumlanan konuşmasının hemen ardından gelmesi, zamanlama açısından tesadüf olamayacak kadar dikkat çekicidir."

Büyük resme baktığımızda; CHP'li belediyelere atanan kayyumlar, şantaj iddialarıyla gündeme gelen siyasi 'transferler', güçlü cumhurbaşkanı adaylarına yönelik yargı kıskacı ve diploma iptalleriyle örülen bu süreç, Türkiye'yi adım adım bir 'seçimsizleştirme' girdabına sürüklemektedir. CHP'ye yönelik butlan kararı, bu tehlikeli süreci daha da hızlandırmıştır. Her zaman adaletten ve Cumhuriyetimizin asırlık demokrasi kültüründen yana olan Kamu-İş olarak altını çiziyoruz: Son seçimlerden birinci parti olarak çıkmış ana muhalefet partisinin yargı eliyle hizaya getirilmeye çalışılması asla kabul edilemez. Bu karar; hem köklü demokrasi kültürümüze hem de halkın seçme ve seçilme hakkına indirilmiş ağır bir darbedir.

Bu butlan kararı, bu ülkenin asil vatandaşlarına; 'Senin oyunun da tercihlerinin de bir önemi yok; sen iktidarı bırak, muhalefeti bile değiştiremezsin' demektir. Bu hamle, 'milli iradeyi' dillerinden düşürmeyenlerin, kendi elleriyle milli iradeyi yok saymasıdır. Sandıkta bulunamayan 'irade', mahkeme salonlarında aranmaz. Demokrasiye ve Anayasa'ya aykırı bu kararı şiddetle kınıyor; bağımsız ve tarafsız bir yargının tesis edilmesinin ülkenin her bir ferdi için nefes kadar acil bir ihtiyaç olduğunu bir kez daha yüksek sesle vurguluyoruz."