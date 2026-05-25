CHP Kurultayı'nın Ekonomik Etkileri

(ANKARA) - Tüketici Hakları Derneği Genel Başkanı Ergün Kılıç, CHP Kurultayına "Mutlak butlan" kararına ilişkin, "Yalnızca siyasi alanda değil; ekonomi, piyasa güveni ve tüketiciler açısından da ciddi sonuçlar doğurmuştur. Kararın ardından Borsa İstanbul'da sert düşüşler yaşanmış, döviz piyasasında oluşan baskıyı dengelemek amacıyla milyarlarca dolarlık kamu rezervi kullanılmıştır. Yaşanan bu ekonomik kayıp; enflasyon baskısının artması, kredi ve faiz maliyetlerinin yükselmesi, temel tüketim ürünlerinde yeni zam risklerinin oluşması anlamına gelmektedir" dedi.

Tüketici Hakları Derneği Genel Başkanı Ergün Kılıç, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36 Hukuk Dairesinin CHP kurultayına ilişkin verdiği 'Mutlak butlan' kararının tüketicileri de olumsuz etkilediğini belirterek "Güçlü toplum, aydınlık yarınlar tüketicinin en temel hakkıdır" başlığıyla yazılı açıklama yaptı. Kılıç, açıklamasında şunları kaydetti.

"TEMEL TÜKETİM ÜRÜNLERİNE ZAM RİSKİ OLUŞTURUYOR"

"Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36 Hukuk Dairesinin ana muhalefet partisi olan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) kurultayına ilişkin verdiği mutlak butlan (kesin hükümsüzlük) kararı, yalnızca siyasi alanda değil; ekonomi, piyasa güveni ve tüketiciler açısından da ciddi sonuçlar doğurmuştur. Kararın ardından Borsa İstanbul'da sert düşüşler yaşanmış, küçük yatırımcıların ve vatandaşların birikimleri önemli ölçüde değer kaybetmiş, döviz piyasasında oluşan baskıyı dengelemek amacıyla milyarlarca dolarlık kamu rezervi kullanılmıştır. Yaşanan bu ekonomik kayıp; enflasyon baskısının artması, kredi ve faiz maliyetlerinin yükselmesi, temel tüketim ürünlerinde yeni zam risklerinin oluşması anlamına gelmektedir."

"YAŞANAN İSTİKRARSIZLIK SÜRECİ TÜKETİCİLERE YANSIYOR"

Tüketici Hakları Derneği olarak; siyasi, hukuki ve ekonomik alanlardaki tüm değişimlerin; tüketicilerin yaşam standartları, alım güçleri, temel hizmetlere erişim hakları ve toplumsal refah seviyeleri üzerinde doğrudan ya da dolaylı olarak belirleyici bir etkiye sahip olduğunun bilincindeyiz. Siyasal belirsizliklerin, kurumsal işleyişteki aksaklıkların ve ekonomik dalgalanmaların faturası, ne yazık ki her zaman dar ve sabit gelirli tüketicilere yansımaktadır. Yaşanan her istikrarsızlık süreci; döviz kuru, enflasyon veya piyasa endeksleri üzerinden fiyat etiketlerini doğrudan etkilemektedir. Bu durum, tüketicinin barınma, beslenme ve adil hizmet alma gibi en temel insani haklarını zedelemektedir.

"SİYASET, HUKUK, EKONOMİ BİR SAATİN ÇARKLARI GİBİ ÇALIŞMALIDIR"

Bir toplumun refah içinde ilerlemesi; kurumlar arasındaki uyum, denge ve karşılıklı güven esasına bağlıdır. Siyaset, hukuk, ekonomi ve idari mekanizmalar, birbirini destekleyen bir saatin çarkları gibi entegre çalışmalıdır. Piyasaların istikrarı, tüketicinin geleceğe duyduğu güvenle doğrudan ilişkilidir. Bu bağlamda, toplumsal düzenin temel yapı taşlarından biri olan tüketici haklarının korunması; piyasalarda öngörülebilirliğin tesis edilmesi, ekonomik istikrarın güçlendirilmesi, hukuk güvenliğinin muhafazası ve sosyal barışın sürdürülebilirliği açısından kritik ve vazgeçilmez bir önem taşımaktadır. İçinde bulunduğumuz bu süreç, umutsuzluğa kapılma değil; haklarımıza daha sıkı sarılma dönemidir. Yaşanan hiçbir idari veya hukuki dalgalanma, bizleri karamsarlığa sürüklememelidir. Tam aksine bu dönemler; toplumsal kenetlenmeyi, üretici-tüketici dengesini gözetmeyi ve haklarımıza daha rasyonel şekilde sahip çıkmayı öğretir.

"EN BÜYÜK GÜVENCEMİZ TOPLUMSAL SAĞDUYUMUZDUR"

Tüketiciler olarak bizler; hak arama kültürümüzü, yasal örgütlülüğümüzü ve dayanışmamızı büyüterek kalıcı bir bilinç inşa etmeliyiz. Adil, şeffaf ve dengeli bir piyasa düzeni için hep birlikte hak temelli bir duruş sergilemek, toplumsal refahımızın anahtarıdır. Bizler umutsuzluğu değil, bu toprakların köklü dayanışma kültüründen beslenen umudu büyütüyoruz. Bizlerin en büyük güvencesi, geçmişten bugüne zorlukları hep birlikte aşan toplumsal sağduyumuzdur. Tüketici Hakları Derneği olarak, tüketicilerimizin adil, sürdürülebilir ve güvenli bir piyasada yaşama hakkı için yasal ve demokratik zeminlerdeki kararlı mücadelemizi sürdüreceğiz. Geleceğe güvenle, hep birlikte ve omuz omuza yürüyeceğiz."